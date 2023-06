MAJU IZ SRBIJE UMALO ŠLOG NIJE STREFIO NA RODOSU: "Izvinite, ali od danas su ležaljke 30 evra", za te pare ni kafu nije dobila

Rodos je veličanstveno ostrvo neprocenjive istorije, kulture, najraznovrsnijih plaža, nezaboravnog noćnog života, toplog mora i za mnoge idealne klime. Teško je naći onoga ko ne mašta o poseti Rodosu, a još teže nekoga ko se sa njega vratio nezadovoljan i razočaran. Bez obzira na to koja ste generacija, sa kim putujete i šta tražite od letovanja - na Rodosu možete pronaći sve što želite, i to na jednom mestu.

Upravo zbog toga ostrvo Rodos svake godine posećuju turisti sa svih strana sveta. Često se javlja zabluda da je letovanje na Rodosu nedostižno za prosečnog srpskog turistu, ali iskustva mnogih pokazuju da to ne mora biti slučaj. Naravno, potreban je veći budžet nego za letovanje u kontinentalnoj, severnoj Grčkoj, ali ima načina da se trošak više prilagodi našim standardima.

Iskustvo turistkinje iz Srbije upravo svedoči da treba više para, ali da se uz dobru organizaciju sve može postići.

- Najviše mi je žao para potrošenih na Rodosu, kada smo u želji da pronađemo malo drugačiji ambijent moj suprug i ja krenuli na Kalithea springs, koji je udaljen desetak kilometara od grada Rodosa. Preporuka prijatelja o neverovatnoj plaži i tirkiznom moru bili su dovoljni da odlučimo da dan provedemo tamo - kaže Maja.

Još pre puta čuli su da su ležaljke 20 evra, ali nismo žalili ni evra, jer svi su nam govorili da vredi.

- Na Rodosu je dobro da imate auto, ali pošto mi nismo imali otišli smo autobusom, a karta u jednom smeru je 2,5 evra. Ceo kompleks izgleda stvarno očaravajuće i ulaz se plaća četiri evra po osobi - otkriva Maja.

Sreća pa su kaže poneli nešto malo hrane u rancu, jer su cene previsoke da teško da bi sebi mogli da priušte i ručak na ovoj plaži.

- Šok sledi kada smo seli na ležaljke. Došao je momak da naplati, dali smo mu 20 evra i taman kada smo hteli da konačno uđemo u vodu on se vraća nazad. Kaže, izvinite, ali od danas su ležaljke 30 evra. Mi zabezeknuti. Ni izvinite, ništa- piše turistkinja.

Ona hrana iz ranca koju je spakovala tek tada dobija na vrednosti, jer su shvatili da nema šanse da sednu u restoran i puknu dodatnu lovu:

- Ni kafu nam nisu ponudili za te pare, a svoju grešku ni ne pominju. Njima je potpuno u redu da vam naplate 10 evra više bez pardona. Da sam znala da je tako sigurno ne bih došla. Kafa je na plaži 4,5 evra.

Grci, navodi ona, gotovo na dnevnoj bazi na sitno dižu cene, od marketa, do usluga, a da provod na Rodosu može poprilično da lupi po džepu uverila se Maja i sledeći dan kada je rešila da poseti drugu plažu, koja se nalazi na istočnoj obali grada. Ovde je zakup dve ležaljke sa suncobranom platila 15 evra, a za one koji žele da se uživaju u nekom od plažnih barova, to zadovoljstvo će ih u poslednjem redu koštati 20, a u prvom redu do mora 40 evra.

Glavna atrakcija ovde je skakaonica usred mora. Na plaži su nalaze i tuševi i svlačionice, ali mana je što se zaključavaju već u 17 sati, dok korišćenje toaleta košta pola evra.

Rodos ima veliki broj prelepih plaža koje svakako treba obići. Zato je najbolje ako niste krenuli kolima da iznajmite motor ili auto i upoznate sve čari ovog grčkog ostvra.

kurir.rs.