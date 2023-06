PAPRENO: Auto-škole traže da obuka za vozače košta 130.000 dinara!

Pojedine auto-škole u Srbiji podigle su cene obuke za sve vozačke kategorije, pa se trenutno one kreću od 60.000 do 100.000 dinara! Međutim, do kraja godine se najavljuje novo poskupljenje, pa bi tada obuka mogla koštati čak 130.000 dinara, otkriva Kurir!

Minimalna cena obuke nije menjana od 2012. godine, kako objašnjava Mladen Rašeta, generalni sekretar Privredne komore auto-škola Srbije, a tada je iznosila oko 50.000 dinara. Međutim, sada je došlo do poskupljenja.

Neke ne zanima kvalitet

- Trenutno su cene od 60.000 do 100.000 dinara, a ako želimo kvalitetnu obuku, ona mora koštati bar 130.000. Cenu mora da definiše država, mora da se izbaci fušeraj iz obuke, ona mora biti kvalitetna. Određena je minimalna cena 2012. godine, koje se škole moraju pridržavati, a od tada je sve poskupelo - objašnjava Rašeta.

Dodaje da se mora promeniti minimalna cena obuke, jer su problem i auto-škole koje ne zanima kvalitet obuke.

Činjenice Ovako je izgledala obuka pre oktobra 2011. - Polaganje testa - 40 časova vožnje (20 ukoliko je kandidat polagao PSP - poznavanje saobraćajnih propisa) - Polaganje vožnje Kako danas izgleda obuka vozača - 40 časova teorije - Polaganje testa - Vađenje lekarskog uverenja - 40 časova vožnje - Polaganje prve pomoći - Polaganje vožnje

- Škole koje žele kvalitetniju obuku prate te troškove, ali one ne mogu to dovoljno da urade, jer ih sputavaju auto-škole koje ne zanima kvalitet, već samo da upišu što više kandidata, zato spuštaju cene - kaže Rašeta.

Aleksandar Penzin iz udruženja građana za pomoć u izboru auto-škole Radar kaže za Kurir da su auto-škole povećale cenu obuka za kategorije A, B i C, kao i da one koštaju i preko 90.000 dinara u većini auto-škola.

- Određene auto-škole nude kompletnu cenu ispod 75.000. Pre svega, naravno, savetujemo i ovde da potvrdite šta je uključeno u cenu. Svakako mora se obratiti pažnja i da budete oprezni, jer ova cena ne odgovara tržišnoj. Svi smo svedoci poskupljenja robe i usluga, te moramo i ovde da se zapitamo kako auto-škola može da nudi cenu od pre 10 godina i to je faktički poslovanje u minus.

Tražena A kategorija Žele da izbegnu gužve ili da budu dostavljači Aleksandar Penzin navodi da se poslednje poskupljenje odnosi na A i C kategorije: C kategorija je poskupela od aprila sa prosečnih 65.000 na preko 90.000 u većini auto-škola. C kategorija je poskupela, jer postoji interesovanje većinom naših građana koji rade u inostranstvu ili planiraju tamo da se zaposle. Razlog poskupljenja A kategorije smatramo da je zbog trenda da se povećava broj vozača koji su umorni od gradskih gužvi, a takođe i zbog potražnje za vozačima dostave. Inače, cena takođe iznosi preko 90.000 dinara, ako nemate nijednu kategoriju.

Obuka na kredit

Dodaje da su auto škole svesne da je cena od 90.000 velika i da zato povremeno nude različite akcije, te cena može biti niža.

- Često su skuplje auto-škole s kvalitetnijom obukom primorane da spuštaju cenu baš zbog onih auto-škola što nude cenu ispod održive. Trenutno ne vidimo da se sprema novi talas poskupljenja, ali, nažalost, trend je takav da bi do kraja godine obuka ipak mogla da poskupi još do nekih 120.000. Ono što spasava situaciju jeste što obuku možete platiti na šest ili 12 rata. U bližoj budućnosti možemo da se nađemo u situaciji da će polaznici morati da uzimaju kredite za obuku - zaključuje Penzin.

Mina Branković