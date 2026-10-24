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Da li biste seli za volan automobila koji vam je na prvi pogled "ružan kao noć", ali se nikada ne kvari i garantuje maksimalnu bezbednost na putu? Upravo ovo pitanje posvađalo je vozače na ulicama — dok jedni tvrde da im je glava na ramenu i novčanik na prvom mestu, drugi poručuju da nema tih para zbog kojih bi vozili nešto što im se ne sviđa na oko!

- Da, svakako, presudila bi cena, ali i kvalitet automobila, estetika mi nije bitna - poručio je sagovornik.

- Ne, pa mora da mi se dopadne, barem malo. I da je malo pouzdan - dodao je drugi.

- Da, kupio bih ga, zato što je pouzdan, ako dođe do nekog sudara ostaće mi glava na ramenu, ako ništa drugo - šaljivo je odgovorio sagovornik.

Podeljena mišljenja

Dok jedni smatraju da je izgled u drugom planu i da je pouzdanost apsolutni prioritet, drugi se sa tim nikako ne slažu, ističu da automobil moraju da voze s uživanjem i da prosto mora biti estetski privlačan i moderan.

- Ne bih. Mora da mi se dopada, barem malo. Mora da bude i pouzdan, da ima obe karakteristike - rekao je za MONDO posetilac.

- Ne. Ljubitelj sam BMW-a, eto samo to - kratko je rekao sagovornik.