"Da li biste vozili auto 'ružan kao noć'?" Pitanje posvađalo vozače: Jedni brinu da sačuvaju glavu, drugi poručuju - "Nema šanse, ja vozim samo BMW!" (VIDEO)
- Vozači su podeljeni oko toga da li bi vozili ružan, ali pouzdan i bezbedan automobil, jer jednima je važnija cena i kvalitet, a drugima izgled.
- Jedni poručuju da estetika nije bitna ako je auto siguran i ne kvari se, dok drugi kažu da vozilo mora bar malo da im se dopadne.
- Neki sagovornici otvoreno kažu da ne bi vozili automobil koji im se ne sviđa, osim u posebnoj prilici.
Da li biste seli za volan automobila koji vam je na prvi pogled "ružan kao noć", ali se nikada ne kvari i garantuje maksimalnu bezbednost na putu? Upravo ovo pitanje posvađalo je vozače na ulicama — dok jedni tvrde da im je glava na ramenu i novčanik na prvom mestu, drugi poručuju da nema tih para zbog kojih bi vozili nešto što im se ne sviđa na oko!
- Da, svakako, presudila bi cena, ali i kvalitet automobila, estetika mi nije bitna - poručio je sagovornik.
- Ne, pa mora da mi se dopadne, barem malo. I da je malo pouzdan - dodao je drugi.
- Da, kupio bih ga, zato što je pouzdan, ako dođe do nekog sudara ostaće mi glava na ramenu, ako ništa drugo - šaljivo je odgovorio sagovornik.
Podeljena mišljenja
Dok jedni smatraju da je izgled u drugom planu i da je pouzdanost apsolutni prioritet, drugi se sa tim nikako ne slažu, ističu da automobil moraju da voze s uživanjem i da prosto mora biti estetski privlačan i moderan.
- Ne bih. Mora da mi se dopada, barem malo. Mora da bude i pouzdan, da ima obe karakteristike - rekao je za MONDO posetilac.
- Ne. Ljubitelj sam BMW-a, eto samo to - kratko je rekao sagovornik.
- Ne, jednostavno ne mogu da vozim i da kupim automobil koji mi se ne dopada, jedino u nekoj specijalnoj prilici - objasnio je sagovornik.
Kurir.rs/Mondo