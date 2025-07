U teoriji ekonomije nekretnina postoji nekoliko vrsta prihoda. To je tzv. (1) aktivan prihod, (2) pasivan prihod, (3) pasivno-aktivan prihod.

1. Aktivan prihod je viđen kroz stabilan prihod putem kirije tj. zakupa. Tu je margina prihoda +-5% kao stopa povrata oko koje se sve vrti. Da plastično objasnimo, ako kupite stan od 100.000 evra i izdajete ga za 500 evra mesečno, onda je prihod 6.000 evra godišnje. Kada se odbije porez i neko investiciono održavanje od npr. 20% onda, ostaje 5.000 evra neto pa onda se to množi sa 20 godina i dobija se brojka od 100.000 evra. Naravno, treba imati u vidu da novac koji se dobije npr. za 10 do 12 godina može i treba opet da se kapitalizuje kupovinom nove nepokretnosti koja će se izdavati npr. za 250 evra, tako da se može od 10. do 12. godine računati da je kirija, odnosno prihod minumam 750 evra, tj. povrat bude između 13. i 15. godine. Prihod od izdavanja predstavlja godišnji profit koji ostvarujete od svoje nekretnine kao procenat njene tržišne vrednosti.