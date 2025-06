Planirano je da se most preko potoka Grobni potok izgradi na šumskom putu "Grobni potok 2" i da njegova procenjena dužina bude 11 metara, dok je širina predviđena na više od 4 metra. Raspon između obalnih oslonaca projektovan je na oko 5 metara .

Mostovi preko reka Rađina reka i Valja Lupljaška biće postavljeni na šumskom kamionskom putu "Valja Lupljaška-Severni revir". Most Rađina reka imaće dužinu od oko 9 metara, dok će most Valja Lupljaška biti dugačak 6 metara. Obe konstrukcije biće projektovane za opterećenje do 32 tone, sa širinom od preko 4 metra i debljinom mosne ploče od oko 35 cm.