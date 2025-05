- Nama je tradicijom usađeno da sve ono što zaradimo i posebno što dodatno još zaradimo kroz neke honorarne poslove, sve ulažemo u materijalna dobra kao što su nekretnine, kao što su placevi. Znači da je dosadašnji trend bio da se investicije na taj način negde održavaju kao nešto što je najsigurnije. Znači da je najsigurnije ulaganje u te nekretnine koja izgleda u ovom trenutku kao da nešto počinje da ljulja. Pitanje koje celo društvo ponire u taj problem može se reći da je i zbog same bele kuge, jer ako mi ulažemo to tokom celog života u neke velike materijalne vrednosti, neko treba to da nasleđuje. To je ono što je tradicionalni obrazac - kaže Snežana Repac, psiholog.