Ipak, ima i onih kojima to nije jedini motiv. Mirko iz Beograda, prošle godine, kupio je stan u Valensiji, a kako je rekao za N1, jedan od motiva kojim se vodio prilikom izbora grada gde će kupiti nekretninu, uz cenu kvadrata, bio je i indeks kvaliteta života.

Prema njegovim rečima, kvadrat stana u Valensiji jeftiniji je za 15 do 20 odsto od cene kvadrata u Beogradu .

- Mi, naravno, nismo, investitori sa velikim novcem, bukvalno je reč o novcu za koji u Beogradu možete kupiti, na primer, neku garsonjeru ili jednosobni stan, a za taj novac u EU – u Španiji imate nekretninu koja je značajno jeftinija - kaže on.

- Po indeksu kvaliteta života (quality of life) za 2025. godinu globalno, prema analizi platforme Numbeo, Valencija je na 19. mestu. Imate situaciju da je Valencija bukvalno između Helsinkija i Ciriha, bolja od Ciriha, a ispod Helsinkija. To podrazumeva miks stvari koje se tiču primanja, kupovne moći, kvaliteta vazduha i vode, zdravstvene zaštite, svega - kaže on.