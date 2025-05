„U Poštanskoj štedionici je za stambene kredite za mlade , koje subvencioniše država, već podneto 2.426 zahteva, a od tog broja 1.005 je kompletnih. To su zaista impozantni brojevi, ako se ima u vidu da je prijava mladih za ovaj program počela pre nešto više od mesec dana“, rekao je Mali.

Najveći broj prijavljenih, njih 87 odsto, želi da kupi stan, dok se 12 odsto opredelilo za kuću. Kada je u pitanju željena kvadratura nekretnine, najviše je onih koji su naveli površinu od 45 do 60 kvadrata (37 odsto), zatim 30 do 45 kvadrata (22 odsto) i 60 do 75 kvadrata (20 odsto).