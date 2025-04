- I ne samo to. Objekat u Ustaničkoj imaće najsavremeniju opremu. Ulazna vrata u stanu imaće zvučnu izolaciju od 65 decibela, iako zakon zahteva 32. U prevodu ako se u stanu pušta glasna muzika ili se glasno priča neće se čuti u hodniku i obrnuto, ako je na stepeništu galama ili komšinica ide u štiklama to nećete čuti u stanu.

Novina je i da će parket u stanovima biti vlagootporan. To znači, da ukoliko dođe do neke havarije ili curenja vode u stanu, on neće doživeti nikakvu transformaciju, neće se podići ili popucati. Posle same havarije moći ćete samo da ga ispolirate i izlakirate i on će ostati na svom mestu.