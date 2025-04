- Oni su ovde finansijeri izgradnje. Njima pripada profit koji im njihovo ulaganje donosi. Procentualno to je 10 do 12 odsto godišnje, s obzirom da traje dve godine, ostvari se prinos od 20 do 24 procenta.Računica pokazuje da je to jedno pravo biznis investiranje, odnosno svojevrsna biznis proizvodnja u kojoj je nekretnina proizvod.Profit se deli tek kada se rasproda cela zgrada, a ugovorom je definisano da smo mi nadležni za prodaju, kao nosioci projekta, dok oni daju saglasnost da posle prodaje dobijaju profit - objašnjava Uzelac.