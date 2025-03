Cene nekretnina u Srbiji su se stabilizovale, ali pad nije na vidiku. Potražnja je i dalje veća od ponude, posebno u Šapcu i Mačvi.

Investicije u nekretnine ostaju sigurna opcija u uslovima inflacije, dok rast cena zakupnina dodatno potvrđuje stabilnost tržišta.

Cene nekretnina zavise od različitih faktora kao što su ekonomska situacija, promene u ponudi i potražnji, politički događaji i mnogi drugi činioci. Već duži vremenski period naši sugrađani se nadaju povoljnijim uslovima za kupovinu nekretnine i padu cena, koja se, na žalost, ne dešava. Posle dve godine konstantnog rasta cena, u ovom trenutku možemo reći da je došlo do stabilizacije i da je trend naglog rasta cena zaustavljen.

Jelica Melentić, vlasnica Melentić nekretnina iz Šapca napominje da je glavni pokretač rasta cena visoka tražnja i slaba ponuda:

- Broj prodatih stanova premašuje broj izgrađenih. Dodatni uticaj imali su i drugi faktori poput rasta cene građevinskog materijala, radne snage , energenata i kredita koji su bili prouzrokovani dešavanjima i na svetskom tržištu i na koje nije uticala situacija na lokalnom nivou. Ona ističe da u Srbiji nekretnine predstavljaju glavnu investicionu priliku. To je naročito izraženo u periodima inflacije, kada stanovnici Srbije, koji imaju neki novčani kapital, kupuju nekretnine, da izbegnu da im novac „pojede inflacija“.

- Investiranje u nekretnine predstavlja mogućnost za stabilan, pasivni prihod, koji je našim ljudima još uvek bliži od recimo trgovanja na berzi. Statistika kaže da građani u razvijenim zemljama znatno manje poseduju nekretnine, nego u nerazvijenim zemljama. Oni više ulažu u obveznice, deonice i druge vrednosne papire. Dok ne dođe do promene svesti kod ljudi da višak novca ulažu u druge vidove investiranja koji bi donosili pasivne prihode , tražnje nekretnina zbog investiranja, neće padati.

Cena građevinskog materijala je u ovom trenutku stabilna i samim tim ne dovodi do poskupljenja cene kvadrata. Sa druge strane došlo je do porasta dnevnica građevinskih majstora ,koji u ovom trenutku ne utiče na rast cene kvadrata, ali nije isključeno da ako se nastavi trend rasta neće dovesti do novog poskupljenja.

- Što se Šapca i okoline tiče, tražnja je i dalje veća od ponude. Na rast cena nekretnine u Mačvi uticalo je i otvaranje auto-puta, jer je taj deo Srbije sada postao atraktivniji stanovnicima Beograda za kupovinu vikendica. Potražnja za imanjima u delu Mačve koji je sad stanovnicima Beograda na „dohvat ruke“ je naročito izražena. Sela poput Mačvanskog Prićinovića, Uzveća, Ševarica su postala izuzetno atraktivna za ulaganje. Auto-put je doveo do oživljavanja tog dela Mačve i podigao cenu nekretnina. Jedan od problema je, naglašava naša sagovornica, nedovoljna ponuda.

- Što se tiče ponude novoizgrađenih stanova za sam Grad Šabac, njih je i dalje manje od potražnje. Naročito je izražena potražnja za manjim stanovima do 50 kvadrata, a cena u ovom trenutku je oko 1.600 evra plus PDV sa blagom tendecijom rasta zbog slabe ponude. Starogradnja se kreće od 1.350 do 1.550 evra. S druge strane, priliv velikog broja stanovnika iz Kine u Šabac, koji rade u lokalnim fabrikama, podigao je drastično cene zakupnina u toku 2024. godine.

Potražnja je višestruko veća od ponude:

Potražnja je višestruko veća od ponude:

- Kirije su na nivou Novog Sada, ali stabilne, Predviđanja su takva, da pada cena u narednom periodu neće biti, jer ni jedan parametar ne ukazuje na to. Do stabilizacije je došlo, ali koliko će i to trajati nije izvesno.

- Naša pomoć je tu da donesete prave odluke na osnovu informacija do kojih bez angažovanja agencije ne biste mogli da dođete. U slučaju da prodajete nekretninu imamo znanje i resurse potrebne za njeno efikasno promovisanje, što uključuje fotografisanje, izradu atraktivnih oglasa, reklamiranje nekretnine na najboljim platformama, poput Sasomange. Na taj način privlačimo veći broj potencijalnih kupaca i pomažemo vam da brže prodate ili izdate svoju nekretninu.

Melentijević ističe i da njihova agencija sarađuje sa timom advokata, koji osiguravaju da celom procesu kupoprodaje obezbede dodatnu pravnu sigurnost nekretnine.