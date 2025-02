"Izdala sam stan dečku koji se sad ne javlja na telefon i ne odgovara na poruke. Kad zovem kaže "nepostojeći broj" . Da li smem da uđem u svoj stan, šta ako me prebije ili povredi? Policija verovatno ne može da mi pomogne. Ja sam starija i bolesna sam, nemam ugovor sa njim jer je došao po preporuci prijatelja, pa sam verovala da je pošten. Stan sam dala jeftino jer su me prijatelji zamolili jer kao taj dečko nema veliku platu. Sama sam, znači nemam nikoga da ide sa mnom. Svaki savet je dobrodošao", napisala je ona na Reditu.

"Možda mu se nešto desilo"

"Samo to. Recite da sumnjate da mu se nešto desilo. Meni je tako gazda provalio u stan u pratnji policije dok sam ja bio u bolnici. Čovek se zabrinuo. Ja sam isplatio zaostale dugove i evo i godinu i po kasnije sam još kod njega u stanu i redovno sve plaća, a on me ne smara ništa", "Možete kontaktirati policiju. Pošto se ne javlja da odu oni na vrata da vide je l' sve u redu . Ne zbog toga što mislite da vas izbegava, već zbog toga što mu se zaista možda nešto desilo. Zato se ispraznio telefon recimo", pisali su korisnici.

"Vratite svoju imovinu"

"Ako ne uspete, potražite upravnika zgrade i zajedno sa policijom idite na vrata. Ako se ne odaziva možete da iskažete da mu se nešto desilo (ne javlja se, ne otvara vrata) i obijte stan", "Pa kakvi su vam to prijatelji koji su vas otkačili za 10 sekundi, a na njihovu preporuku ste primili čoveka u stan bez ugovora? Ono što možete da uradite je prijavite provalu u stan i da pozovete policiju jer on nema nikakav dokaz da ste mu stan iznajmili, a vi ste vlasnik stana kako kažete. Možda će ga to uplašiti i izaći će, a ako ne izađe i ako ne možete da nađete nekoga ko bi vaša vrata razvalio i promenio bravu, a njega izbacio napolje, onda morate da se sudite", "Najbolje je da bravu promenite na prepad. U suprotnom će on da je promeni i tada sledi višegodišnje povlačenje po sudovima. Vratite svoju imovinu", predlagali su korisnici.