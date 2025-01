Obraćajući se pristalicama u nedelju, Sančez je rekao da njegova vlada predlaže da se strancima koji nisu građani neke od zemalja EU i njihovim rođacima zabrani da kupuju kuće u Španiji zbog toga što to rade, kako je naveo, "samo da bi špekulisali".

Španska centralna banka je nedavno procenila da bi do kraja ove godine širom Španije moglo da nedostaje pola miliona stanova i kuća.

Sančez je rekao prošle sedmice da bi Španija mogla da uvede porez bez presedana do 100 odsto na imovinu koju unose ljudi izvan EU.

- Samo u 2023. stanovnici zemalja izvan Evropske unije kupili su oko 27.000 kuća i stanova u Španiji. I nisu to napravili da žive u njima, nisu to radili da bi njihove porodice imale gde da žive, radili su to da bi špekulirali, da bi zaradili na njima, što im u ovoj situaciji očigledno ne možemo dopustiti - rekao je.