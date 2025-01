Španska vlada najavila je planove za uvođenje poreza do 100 odsto na nekretnine koje kupuju stanovnici zemalja koje nisu u EU, poput Velike Britanije i SAD.

"Zapad se suočava s odlučujućim izazovom: da ne postane društvo podeljeno u dve klase, bogate vlasnike nekretnina i siromašne podstanare", rekao je on na ekonomskom forumu u Madridu, navodi britanski list.

Sančez je opisao porez do 100 odsto kao "bez presedana" u španskoj istoriji.

"Samo u 2023. godini nerezidenti Evropske unije kupili su oko 27.000 kuća i stanova u Španiji. I nisu to uradili da bi živeli u njima, nisu to uradili da bi njihove porodice imale gde da žive, uradili su to da bi špekulisali, da bi zaradili od njih, što mi – u kontekstu nestašice u kojoj smo – očigledno ne možemo dozvoliti".