- Pošto je poreski obveznik za to pred zakonom prodavac, suštinski prodavca će juriti Poreska uprava i od njega to naplatiti, a onda će prodavac bizi upućen faktički na parnicu prema kupcu, ako se već kupac obavezao da će tu obavezu da ispuni. Drugim rečima, ako kupac ne plati, Poreska uprava će pozvati prodavca da plati porez i on će to morati da izvrši, gde prodavac može da pokuša da "natera" kupca da plati tu obavezu po dogovoru. Ako u tome ne uspe, svoja potraživanja može da naplati od kupca kada pokrene parnicu nakon svega - objašnjava on.