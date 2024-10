Za razliku od letnje sezone koja u većini agencija za promet nekretnina važi za takozvani "period zatišja" u poslovanju, oktobar je jedan od najdinamičnijih meseca u godini. Godišnji odmori su završeni, deca su se vratila u škole i vrtiće i veliki broj ljudi se upravo u ovom periodu odlučuje da krene u potragu za nekretninom kojom bi rešio stambeno pitanje. Ovaj deo godine je interesantan i investitorima koji u ovom periodu neretko ulaze u završne faze projekata.

Dobrica ilić, vlasnik agencije Etagi com doo ističe da interesovanje kupaca raste sa dolaskom jeseni i da je podjednako za novogradnju i starogradnju. Kaže da rastu i cene ali da to nije vezano za sezonu.

- Što se tiče cena beleži se blagi rast, ali to nije vezano za sezonu, već za druge faktore koji kontrolišu tržište. Iako je blagi rast cena prisutan, iznosi su ipak stabilniji u odnosu na prethodne godine. Što se tiče strukture i veličine stanova naši podaci pokazuju da su najtraženiji dvosobni i trosobni stanovi površine od 50 do 70 kvadrata. To je trend koji je na snazi već duže vreme i i povezan je sa cenom, odnosno to je nešto što ljudi još uvek mogu sebi da priušte, a opet da komforno žive u takvom stanu čak i ako imaju jedno ili dva deteta, na primer.

Rusi daju i do pola miliona za stan

Ilić objašnjava i da potencijalni kupci uglavnom insistiraju da u toj kvadraturi imaju dve spavaće sobe.

- Veliki broj naših klijenata su Rusi i oni imaju posebne zahteve. Žele uglavnom stanove bliže centru grada i traže Vračar, Dorćol, Stari grad, ali i Novi Beograd, Zemun i Voždovac. I ne samo Rusi, već stranci uopšte, po pravilu hoće da su blizu centra. Iako Beograd za većinu njih, a naročito za Ruse, nije veliki grad u smislu površine, ipak im je potrebno da relativno brzo mogu da stignu do centra. Smatram da bi situacija sa lokacijama bila drugačija da Beograd ima metro. Onda bi im bilo svejedno gde su kad brzo mogu da se prevezu do svih institucija, poslovnih i kulturnih centara i sl. Na listi poželjnih delova grada kod stranaca je često i Karaburma jer se od nje relativno brzo stiže do Trga Republike. Za razliku od naših ljudi, oni nemaju predrasude o popularnosti nekog dela grada već su pre svega praktični i gledaju što više sebi da olakšaju i ugode - kaže Ilić.

On objašnjava da kupci iz Rusije često pazare manje stanove, čak i studije, ali da su najpopularniji oni sa površinom od 30 do 50 kvadrata. Takvih kupaca je oko 70 odsto i za stan su spremni da spremni da plate i do 200.000 evra. Ostali spadaju u kupce sa velikom platežnom moći i za nekretnine izdvajaju od 400.000 do 500.000 evra.

- Naši kupci su i Turci i Kinezi, a imamo i naše ljude iz dijaspore i to, pre svega, iz Austrije i Nemačke. Svi oni su uglavnom mlađi ljudi od 35 do 40 godina i po pravilu su keš kupci. Kada govorimo o strancima postoji izvesan broj onih koji već imaju naše papire i zaposleni su ovde pa im banke odobravaju kredite. Takođe, dok postoje i banke koje daju kredite bez obzira što niste državljanin Srbije - kaže Ilić.

Pogledajte ponudu stanova u Beogradu - Etagi com doo OVDE Dešava se nešto što je pre par godina bilo nezamislivo

Naš sagovornik objašnjava da su cene po kvadratu u širem centru grada slične za starogradnju i novogradnju, što je nekada bilo nezamislivo.

- Dešava se da stari stan bude jeftiniji po kvadratu svega 200 do 300 evra. Inače bez minimalno 3.500 evra za kvadratni metar u širem centru ne može ništa da se kupi. Što je ekskluzivniji rejon cene novogradnje i starogradnje su sličnije. Primera radi, na Vračaru i Dorćolu stara gradnja u stopu prati cenu novogradnje.

Ilić kaže da su u njegovoj agenciji najtraženija tri projekta novogradnje kompleks Kalman na Dedinju, Beograd na vodi i Sanivil u Višnjičkoj banji.

- Od skoro je u najavi jedan projekat. U pitanju je kompleks vila "Kraljeve česme" na Dedinju. Gradi ga švajcarski investitor, vrlo je neobičan i dosta je tražen. Gradi se fazno i čim je deo dobije upotrebnu dozvolu odmah će moći i da se knjiži. Sastoji se od 9 objekata i biće završen do kraja 2026. godine. U sklopu kompleksa nalaziće se brojni dodatni sadržaji. Na Dedinju nema sličnih projekata. Taj kraj će sa ovim kompleksom dobiti i kafeteriju, restorane, tržni centar, vrtić, ambulantu… Naravno, sve će i dalje biti mirno, svedeno i bez buke – kaže Ilić.

Što se tiče stambenih jedinica biće ih od 48 do 150 kvadrata, nalaziće se u nižim objektima od po tri sprata i prodavaće se po ceni od 4.200 do 5.800 po kvadratu. Kompleks se nalazi u Ulici Miloja Đaka u blizini Belog dvora.

Studenti uglavnom rentiraju

Prema rečima Dobrice Ilića iz Etagi com doo studenti, odnosno njihovi roditelji, poslednjih godina sve manje kupuju stanove kada započnu život u Beogradu. Većina, prema njegovim rečima, rentira: