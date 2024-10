– Kupaca za nekretnine ima, a najviše je zainteresovanih za stanove u samom Novom Sadu , ali i kuće postaju sve traženije, pogotovo na obodima grada i manjim mestima oko grada. Samim tim i cene kuća su u porastu u odnosu na prethodni period, dok se kod stanova primećuje stagnacija u cenama koja je na snazi od početka ove godine, a najverovatnije će tako biti i do kraja 2024. Međutim, banke najavljuju da će do kraja godine biti još snižavanja kamatnih stopa , pa pretpostavljamo da će se tako povećavati i broj kreditnih kupaca, te se od sledeće godine očekuje povećana aktivnost kupaca na trzištu nekretnina – objašnjava direktor agencije za nekretnike "Agent360", Ivan Radulović.

Kako kaže naš sagovornik, novina je da kupcima nisu toliko presudne cene po metru kvadratnom, već se sada uglavnom gleda ukupan iznos koji su kupci spremni da izdvoje i u skladu sa tim se uklapaju u kvadraturu koju mogu da pronađu za željeni iznos. Tako postoje kupci koji su spremni da izdvoje od 100 do 140 hiljada evra, s tim da im nije toliko bitna kvadratura stana, već lokacija i dobar raspored, a to su najčešće nekretnine sa dve spavaće sobe koje kupuju mladi bračni parovi i parovi sa decom.

Kada je reč o investicionim nekretninama, Novosađani su i dalje najviše zainteresovani za garsonjere i jednoiposobne stanove do 45 kvadratnih metara, pa su to i ujedno i najtraženije nekretnine, ali i najskuplje po kvadratu. Radulović ističe da se za ove tipove nekretnina cene kreću od 2.500 do 3.500 evra po kvadratnom metru, a takvi stanovi se uglavnom nalaze u centru, Starom gradu, na Grbavici i Podbari. S druge strane, u Petrovaradinu, na Telepu, Novoj Detelinari, Sajmištu, cene za ovaj tip nekretnina se kreću od 2.000 do 2.400 evra po kvadratu, dok se na Adicama, Klisi, Veterniku "popularni" stanovi mogu naći po ceni do 1.850 evra po metru. kvadratnom.