Samo u ovoj godini, stanovi su, u zavisnosti od lokacije, poskupeli od pet do čak 30 odsto. Kao da to već nije dovoljno, stručnjaci predviđaju da bi uskoro mogao da usledi novi skok, jer će početkom 2025. godine Narodna banka Srbije trajno ograničiti kamate na stambene kredite , te će povoljniji uslovi motivisati potencijalne kupce da “prelome” i postanu vlasnici nekretnine.

Stanovi za 100.000 evra u Beogradu

Glavni grad je, tradicionalno, najskuplji, pa tako nudi najmanje opcija za one čiji je budžet 100.000 evra.

Ko ipak želi da se skući u centru, za 100.000 evra može da kupi nameštenu garsonjeru od 18 kvadrata na Vračaru , preciznije kod Cvetnog trga i parka Manjež. Ovaj stan nalazi se na poslednjem spratu, uknjižen je, a problem može da bude to što se za grejanje koristi klima. Bez obzira na to, aktuelni vlasnik stana traži više od 5.500 evra po kvadratu.

Stanovi za 100.000 evra u Novom Sadu

Stanovi za 100.000 evra u Nišu

Na Medijani u Nišu moguće je za 100.000 evra kupiti dvoiposoban stan od 75 kvadrata . Grejanje je centralno, stan je uknjižen i nalazi se na četvrtom od ukupno pet spratova. Problem može da bude to što se nalazi u zgradi bez lifta.

U četvrti Pantelej za ovaj iznos nudi se dvoiposoban stan u novogradnji, površine 64 kvadrata. Ovaj stan ima centralno grejanje, nalazi se na drugom spratu, a potencijalni problem može da bude to što se u oglasu ne navodi da li je on uknjižen ili ne. Ukoliko nije, to znači da u obzir dolaze samo keš kupci.