– Zakon definiše da je lice vlasnik nepokretnosti tek nakon izvršenog upisa u katastar. Ovo najbolje pokazuju neki stariji ugovori gde se ne vidi pravni sled, gde se ne može utvrditi ili gde ljudi uopšte nisu upisani u katastar i to je ono polje gde može doći do raznih prevara i grešaka – objasnio je Žigić

– Agencije uglavnom imaju svoje advokate kada posreduju oko nekretnina, ali jako je bitno da i kupac obezbedi pravnu pomoć i da se ne bavi samostalnim sastavljanjem ugovora. Iako zakon to dozvoljava, to bi trebalo izbegavati jer tada najčešće dolazi do grešaka i problema prilikom njihovog sačinjavanja – rekao je on. Kako je sagovornik objasnio, najviše problema ima kod nelegalizovanih nekretnina, ali i kada je reč o legalnim stanovima, prilikom njihove kupoprodaje desi se falsifikovani ugovor.