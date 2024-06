OGROMAN BAZEN, 200 LUX SOBA, DOSAD NEVIĐENA FASADA: Sve pršti od luksuza, pogledajte kako će izgledati novi hotel "Jugoslavija"

Blizu 200 luksuznih soba na osam spratova, ogroman bazen, umetnička galerija i bašta, restorani svetske klase, kazino, fitnes centar.. Sve ovo imaće budući hotel "Jugoslavija", ali i mnogo više od toga. Nijedna soba neće biti manja od 38 kvadratnih metara, a prolaz ispod hotela rezervisan je za promenadu, koja će povezivati Bulevar Nikole Tesle i šetalište pored Dunava.

Ono što će svakako privlačiti posebnu pažnju jeste fasada hotelskog zdanja, za koju su arhitekte inspiraciju pronašle u čuvenom "svarovski" lusteru, koji je decenijama krasio hol "Jugoslavije". Sve u svemu, hotel, koji je još u prvobitnim planovima dobio status reprezentativnog, zadržaće ga svakako i u budućnosti, ali u potpuno novom ruhu.

Elitna destinacija

To što je kompanija "Milenijum tim" preuzela hotel "Jugoslavija" i njeni planovi za izgradnju luksuznog hotelskog kompleksa su, za Mariju Labović, direktorku Turističke organizacije Srbije, značajan korak napred za turistički sektor Srbije.

- Ova investicija će, pre svega, unaprediti turističku infrastrukturu Beograda i pozicionirati naš glavni grad kao atraktivniju destinaciju za međunarodne posetioce. Luksuzni hoteli privlače turiste s višim standardom, koji ne samo da troše više na smeštaj već i na druge usluge, kao što su restorani, šoping i kulturne aktivnosti. Pored toga, ovakav projekat može biti i katalizator za dodatne investicije u turizam i prateće industrije, što doprinosi otvaranju novih radnih mesta i sveukupnom ekonomskom rastu Srbije - kaže naša sagovornica.

foto: Unstudio

Ona naglašava da će Ekspo 2027. u Beogradu dodatno povećati potrebu za smeštajnim kapacitetima:

- Izgradnja novog luksuznog hotela u okviru kompleksa "Jugoslavija" predstavlja strateški potez koji će omogućiti Beogradu da se predstavi kao moderan i spreman grad za organizaciju ovakvih globalnih manifestacija.

PROJEKAT Prema projektu, hotel "Jugoslavija" će imati dve kule - stambenu sa 42 sprata, koja će biti pozicionirana bliže centru Beograda, i poslovnu, nižu, sa 33 sprata. Njihove visine venaca neće prelaziti 150 metara i nisu postavljene tako da direktno gledaju jedna u drugu. U podnožju, odnosno na podijumu koji će ih spajati, biće prodavnice, restorani, lokali, a između njih hotelske sobe u zgradi od osam spratova, kao i dosad.

Uprkos rastućem broju posetilaca, Beograd i Srbija generalno i dalje imaju ograničen broj luksuznih hotela koji mogu da zadovolje potrebe najzahtevnijih gostiju, zato će otvaranje novog hotela "Jugoslavija", kao dela prestižnog lanca, popuniti ovu prazninu.

- Oni su često ključni faktori za privlačenje turista s dubljim džepom, uključujući poslovne ljude, slavne ličnosti i druge visokoplatežne goste. Pored pružanja vrhunskog smeštaja, oni donose i znatan prihod potrošnjom na dodatne usluge i proizvode - smatra Labović.

Privlačenje investitora

Za Mirka Radonjića, glavnog urednika poslovnog portala E-kapija i autora knjige "Tajne Novog Beograda", već u prvim posleratnim planovima Novog Beograda određena je i pozicija, kako su ga isprva zvali, Reprezentativnog hotela.

- Ona, dakle, nije slučajna, budući da je u neposrednoj blizini tada planiranih najviših državnih i partijskih institucija, ali i nedaleko od dva istorijska centra: Beograda i, posebno, Zemuna, s kojim čini zajedničku celinu, oivičenu najvažnijom evropskom rekom.

foto: Unstudio

On navodi da će hotel na takvoj lokaciji, koja se s pravom može smatrati elitnom, u sagledivoj budućnosti uvek moći da privuče miks poslovnih i drugih gostiju iz više platežne kategorije i veruje da su analize investitora pokazale visoku opravdanost da hotel bude upravo - vrhunske kategorije.

Hotel "Jugoslavija" jedan od najvažnijih simbola u turističkom smislu, ne samo u Beogradu nego i u čitavoj našoj zemlji i za Uroša Kandića, državnog sekretara u Ministarstvu turizma. On je simbol jedne epohe, jednog vremena:

- Veoma je važna stvar što će biti rekonstruisan i što ćemo imati ponovo hotel na tom mestu. To je veoma važna lokacija, on ima jedinstvenu poziciju na Dunavu i jedini je takav u Beogradu. Ono što je veoma značajno za turizam u prestonici i u čitavoj našoj zemlji jeste da postoji nasušna potreba za novim smeštajnim kapacitetima u našem glavnom gradu, jer smo od 2018. do danas imali porast broja noćenja s dva na gotovo tri miliona samo u Beogradu, a iz godine u godinu povećava se i broj gostiju. Tako ove godine imamo rast od blizu devet odsto u odnosu na prošlu, koja je bila rekordna.

Porast broja gostiju

Stopa rasta broja noćenja u hotelima je oko 15 procenata godišnje u samom gradu Beogradu, što ukazuje na to da nam je u ovom trenutku i u narednim godinama bez ekspanzije neophodno oko 5.000 novih smeštajnih jedinica, bez obzira na to što je taj broj poslednjih 10 godina povećan za čak 72 odsto i što danas imamo negde oko 7.500.

foto: Unstudio

Georgi Genov, direktor poslovnog udruženja HORES, slaže se da je lokacija "Jugoslavije" presudna za hotelsku industriju i turizam Srbije.

- Sam geografski položaj objekta govori da će u budućnosti biti veće interesovanje. Važna stvar je i otvaranje Plave dvorane Sava centra, koja će takođe privući velike svetske kongrese. Sve to, uz Ekspo 2027, navodi nas da širimo hotelske kapacitete. Neke procene govore da će nam samo za Svetsku izložbu trebati od 5.000 do 7.000 smeštajnih jedinica.

1 / 3 Foto: Unstudio