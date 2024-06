'HITNA PRODAJA STANOVA': Šta se najčešće krije iza takvih oglasa, o čemu treba voditi računa i kako proći što jeftinije

"HITNA PRODAJA STANA" često znači niže cene i brzu realizaciju, ali zahteva gotovinu. Vlasnici su prinuđeni da prodaju zbog nerešenih pravnih pitanja, a nekretnine često zahtevaju dodatna ulaganja. Profesionalni agenti pomažu u prikupljanju dokumentacije i zaključivanju posla.

„Hitno prodajem stan“ - oglase sa ovakvom oznakom mnogi kupci jedva čekaju da vide na oglasnicima i internet portalima. To obično znači da je moguće ispregovarati bolju cenu i u kratkom roku završiti posao. Ipak, za ovakvu trgovinu u najvećem broju slučajeva je neophodno raspolagati kešom.

S druge strane, vlasnici nekretnina nisu baš najsrećniji kada u kratkom roku moraju da se reše stana jer to obično znači da će morati da spuste cenu, neretko dosta ispod tržišne.Branko Šajkunić, vlasnik agencije BG posrednik objašnjava da se hitna prodaja stanova obično pojavljuje u situacijama u kojima na vreme nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi.

Nije važno da li su u pitanju sudski sporovi, tužbe ili nešto drugo. U zavisnosti koliko je veliki problem i koliko brzo mora da se rešava, da li su izvršitelji već uključeni u priču, dolazi i do značajnih korekcija cena. U početku stanovi počinju da se oglašavaju sa iznosom koji je sličan kao i u ostalim oglasima, ali vrlo brzo dolazi do korekcije.

Naš sagovornik ističe da su takve nekretnine često u lošem i neadekvatno održavane, i da je nakon kupovine često potrebno i veće ulaganje kako bi se dovele u pristojno stanje. On kaže i da je, upravo iz tih razloga, pitanje isplativosti investicije u ovakve nekretnine vrlo diskutabilno, čak i uz značajnije korekcije cena. Stanovi u Beogradu do 90.000 €:

Najčešći kupci takvih nekretnina su oni koji se već bave sređivanjem stanova. Takođe, u zavisnosti koliko su vlasnici izgubili vremena čekajući pravog kupca, spuštanje cene obično ne “zakače” kreditni kupci, jer dodju prekasno. Rokovi realizacije kredita su obično predugački za ovaj tip transakcija i gazde najčeće nemaju vremena da sačekaju pozajmicu iz banke budući da ovakvi “problemi” moraju mnogo hitnije da se rešavaju. Tako da su ti stanovi obično na meti kupaca koji imaju spreman kapital i plan da takav stan kupe ne za život već za biznis.

Šajkunić navodi da se lokacijski gledano ovakve nekretnine pojavljuju u svim delovima grada ali i da mesto na kom se nalaze diktira njihovu vrednost.

Ako se radi o manje uslovnim stanovima, koji traže veće adaptacije nekretninama koje se nalaze u nivou suterena, pod pločom, ili u potkrovlju onda korekcije cena moraju biti velike. Primera radi, stanovi koji vrede oko 80.000 ili 90.000 evra idu po cenama nižim za 10 ili najviše 15 odsto. To je obično dovoljno da prodaju prilično brzo i bez problema - kaže nasš sagovornik i navodi da kada su u pitanju veće površine te korekcije budu i dosta veće.

Onima koji imaju gotovinu dobro dođe da kupe stan ili kuću na dobroj lokaciji za 25 ili 30 odsto nižu cenu od tržišne. To su običnoi nekretnine koje koštaju 200.000 ili 250.000 evra i kojima hitna prodaja “skine” i po četvrtinu cene i u teoriji to zvuči odlično. Ipak, u praksi čak i toliko spuštanje iznosa nekada nike dovoljno da sve to bude isplativo jer često ulaganja u renoviranje zbog veličine budu daleko skuplja - kaže Šajkunić i navodi još neke razloge zbog kojih u oglasima viđamo oznaku “Hitno”.

Česta situacija u kojoj se javlja “hitna prodaja” je i kada vlasnik stana, recimo, ne proda svoj stan, a krene u kupovinu drugog. Tu rizikuje gubitak para pa ukoliko nije dobro procenio stanje na tržištu i vreme za prodaju svoje nekretnine, mora da krene se spuštanjem prvobitne cene. U ovakvim slučajevima maksimalno se iznos spušta sedam do osam odsto od neke realne tržišne vrednosti - kaže Šajkunić i objašnjava da se u velikom broju slučajeva tržišna cena ne podudara sa željama prodavca i da je to situacija sa kojom se agencije često susreću.

U tim slučajevima je neophodna stručna konsultacija i pomoć profesionalnog posrednika, odnosno agenta i agencije za promet nepokretnosti. Jedino uz njihovu pomoć vlasnik u startu može najpre da proveri koliko njegov stan realno vredi, kao i za koliko može da se proda. Tek nakon toga se ulazi u bilo kakvu drugu egzibiciju - savetuje Šajkunić.

Da sve prođe glatko aganžujte profesionalce

Kako biste stan prodali bez ikakvih zastoja neophodni su vam određeni papiri. Zato je jako važno, pogotovu kada je hitna prodaja u pitanju da se dokumentacija pripremi sa pažnjom i na vreme. Prvi i najvažniji dokument je vlasnički list a zatim i kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju ili rešenje o nasleđivanju. Važno je znati da se stanovi uknjiženi u katastru brže i lakše prodaju nego neuknjiženi. Takođe, ukoliko stan nije upisan u katastar nepokretnosti potrebno je obezbediti dodatnu dokumentaciju što podrazumeva i dodatno angažovanje. Tu su od ogromne pomoći agenti koje se brinu da sve od prikupljanja dokumentacije, preko potpisivanja predugovora i ugovora pa do same realizacije prođe u najboljem mogućem redu.

