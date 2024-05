LOKACIJA U KOJOJ SE NOVOGRADNJA I STAROGRADNJA NUDE PO ISTOJ CENI: U blizini centra, a daleko od buke grada

Profesorska kolonija, jedno od najmirnijih naselja u blizini centra Beograda, nudi jedinstven spoj novogradnje i starogradnje po istoj ceni. Poznato po bogatom zelenilu i kvalitetnim obrazovnim ustanovama, ovo naselje pruža idealne uslove za život, posebno za porodice sa decom.

Nadomak strogog centra grada, mnogi bi rekli u najlepšem i najmirnijem širem središtu prestonice, ušuškano je naselje Profesorska kolonija. Jedno je od prvih planski izgrađenih naselja na teritoriji Beograda koje je nastalo dvadesetih godina prošlog veka kada su profesori Beogradskog univerziteta počeli da naseljavaju ovaj kraj.

Danas važi za jedan od najlepših delova grada i čest je izbor onih koji žele da su nadomak gradskih dešavanja, a da ujedno mogu da uživaju u miru koji ovo naselje pruža. Autobusi koji idu kroz Bulevar despota Stefana i trolejbusi koji prolaze Cvijićevom i Takovskom predstavljaju odličnu vezu sa drugim delovima prestonice.

Sa menadžerkom agencije za nekretnine “Kvadrat”, Dubravkom Tasić razgovarali smo o ponudi, potražnji, prednostima i manama kupovine nekretnine u ovom delu grada.

- Profesorska kolonija je jedna posebna ambijentalna celina sastavljena od više delova. Nju čine visoki, rekla bih ne baš reprezentativni soliteri u blizini Ruzveltove ulice, zatim tipski građene kuće sa lepo uređenim dvorištima, a poslednjih godina tom miksu se dodaju novogradnje koje niču na mestima starih, oronulih domova. Trenutno je ponudi veliki broj novih stanova, ali i onih koji se nalaze u starim, predratnim zgradama, kao i zgradama socijalističke gradnje. Cene variraju, a treba napomenuti i da ima i slučajeva u kojima su neopravdano visoke s obzirom na kvalitet pojedinih stambenih jedinica..

Naša sagovornica navodi primer solitera u Ruzveltovoj ulici gde se za kvadrat traži i do 2.800 evra što je po njenom mišljenju i mišljenju njenih kolega previše s obzirom na, kako kaže, vrlo upitan kvalitet koji se za to nudi.

- Pored renoviranja u koje ćete uložiti ogromne svote novca, vi u ovim zgradama imate dotrajali lift, neuredan ulaz, lošu fasadu i slabu izolaciju. Sa druge strane, kada pričamo o novogradnji, ovde je izgrađeno dosta malih zgrada od kojih su neke vrlo dobre, ali tu postoji jedan drugi problem. Naime, ima puno onih bez svih neophodnih papira. Da pojasnim, to najčešće znači u njima stan možete kupiti čak i na kredit jer poseduje građevinsku dozvolu, ali problem nastaje ako poželite da ga prodate, jer nedostatak tih papira mu spušta cenu. Desilo se to da su mnogi tu kupili stanove u izgradnji u kojima i dan danas žive, ali koji nemaju upotrebnu dozvolu. Razlog tome je to što su investitori odstupali od prvobitnog plana, dograđivali dodatne kvadrate, terase, pa čak i spratove - kaže Tasić.

Ona navodi da za nekretnine delovima Profesorske kolonije koji pripadaju takozvanoj centralnoj gradskoj zoni, odnosno koji se nalaze u blizini Vukovog spomenika, treba izdvojiti od 2.600 do 3.000 evra i to za starogradnju. Kako kaže, za taj novac je u nekim drugim, nešto manje atraktivnim lokacijama, moguće pronaći nov stan.

- Ne postoji striktno pravilo ko kupuje ovaj deo. To su često oni koji su u ovom kraju, ali ima dosta i novih stanara. Danas se nekretnina bira po finansijskim mogućnostima i ljudi se češće vode prihvatljivošću cena nego željom za životom na određenoj teritoriji.

- Ima ovde izuzetno dobrih i kvalitetnih zgrada, a ima onih koje su nikle rušenjem starih kućica.

Pored novih zgrada i privatnih kuća u ponudi su i stanovi u, kako naša sagovornica navodi, starim paviljonima sličnim onim na Novom Beogradu. U pitanju su uglavnom nadzidane petospratnice bez lifta sa nadstandardnom visinom plafona od 280 centimetara.

- To su u principu komotni i lepi stanovi, ali ste primorani da, ukoliko se odlučite za njih, u njima renovirate sve, od poda do plafona. Potrebno je uraditi nove cevi i instalacije a nekada i izolaciju - kaže naša sagovornica i dodaje da je ipak, tražnja za takvim stanovima trenutno mala. Kao razlog navodi to što se oni koji ih nude u određivanju cene ravnjaju prema novogradnji.

- Prodavci u ovom momentu apsolutno diktiraju cene i često su njihovi traženi iznosi u namanju ruku nerealni. Prodavci su često nezasiti i kao da ne uzimaju obzir takav stan ne može da košta isto kao nov stan u koji nećete morati da ulažete nerednih 20 godina, i koji se nalazi u zgradi koja ima odličan lift, garažu i uređen ulaz. Često se pozivaju na lokaciju i smatraju da zbog nje mogu da pariraju cenom novogradnjama.

Naša sagovornica podseća i na pravilo koje je trenutno na snazi i koje nalaže da ukoliko zidate novu zgradu u bilo kom grada morate imati i određeni broj garažnih mesta:

- To je dodatna prednost novogradnje u Profesorskoj koloniji. Međutim, te garaže se sada prodaju posebno i koštaju od 15.000 pa čak do 25.000 evra – kaže Tasićeva.

Idealno za porodice sa decom

U Profesorskoj koloniji su uvek, pa i danas, na dobrom glasu bile ulice Ljube Stojanovića, Stojana Novakovića i Jaše Prodanovića. Danas ovaj prostor uokviruju Cvijićeva ulica, Bulevar despota Stefana, Braće Grim i Mitropolita Petra.

Ovo naselje je dobro za porodice sa malom decom jer ima dosta zelenila, a u blizini je i nekoliko parkova. Tu su i osnovne škole "Oslobodioci Beograda", "Starina Novak", "Vlada Aksentijević" i "Vuk Karadžić", kao i brojni vrtići.

Poznati žitelji

Svoje domove u Profesorskoj koloniji izgradili su čuveni profesori poput Milutina Milankovića, Aleksandra Leka, Tadije Pejovića, Jevrema Nedeljkovića, Vladimira Petkovića, Jovana Tomića i mnogih drugih. Među osnivačima se spominju i brojni doktori nauka i dobitnici medalja za hrabrost.

Pogledajte stanove u Profesorskoj koloniji:

1 / 12 Foto: Sasomange

biznis.kurir.rs/Sasomange