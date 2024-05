KVADRAT NA OVOJ SRPSKOJ PLANINI IDE I DO 3.300 Smeštaja ima za svačiji džep, evo šta pored lokacije još može da diktira cenu

Sve je više onih koji se odlučuju za kupovinu nekretnina na srpskim planinama, a prema rečima stručnjaka, na to se odlučuju pre svega zbog isplativosti investicije i činjenice da vrednost kvadrata na ovakvim mestima konstantno raste.

Prema rečima Milosava Cvijovića iz agencije Stan projekt odabir nekretnine na planini sa sobom nosi i izvesne izazove.

- Ponuda je dosta široka jer se pojavio veliki broj investitora i onda je zaista izazov izabrati pravu nekretninu. Uvek savetujem kupcima da obrate pažnju na dodatne sadržaje jer je to, pored lokacije, ono što nosi najveću vrednost. Turisti kad biraju mesto boravka šta ono nudi. To je konkretno slučaj i na Zlatiboru i na njemu turisti baš obraćaju pažnju na to koji dodatni sadržaji postoje. Tako na primer, može da se desi da kupite nekretninu koja ne nudi ništa dodatno zanimljivo turistima što će kasnije uticati na profit od izdavanja - objašnjava sagovornik.

Prema njegovim rečima klijenti se najčešće odlučuju na kupovinu jer su prepoznali da je to trajna investicija, a ujedno žele da imaju mesto na kom mogu da provedu odmor.

- Mnogi od njih planiraju da se presele na Zlatibor kad se budu penzionisali. Verujem da je isti slučaj i sa Divčibarama, Kopaonikom, Tarom i ostalim popularnim planinama u Srbiji. Konkretno, na Zlatiboru se iz tog razloga u poslednje vreme traže nekretnine koje imaju malo veću kvadraturu jer ljudi razmišljaju da u njima žive nakon što se penzionišu - priča je Cvijović.

Cena kvadrata 1.400 do 3.000 evra

Što se tiče cena, on ističe kako su one na Zlatiboru veće nego na ostalim planinama i napominje da je razlog tome njegova popularnost.

- Raspon cena je od 1.400 do 3.000 evra. Ponuda je šarenolika i za svakog ima po nešto. Jedino je skuplji Kopaonik, ali su na njemu malo drugačije koncipirane kvadrature. Tamo se više prodaju manje kvadrature pa je moguće u startu odrediti veće cene.. Zanimljivo je i to da nekretnine na Tari imaju otprilike iste cene kao na Zlatiboru - navodi Cvijović.

Kada su u pitanju lokacije on kaže da su najpopularnije one u centralnim zonama planina i kaže da se to pravilo odnosi i na Zlatibor.

- Iako postoje negativni komentari o tome kako je centar Zlatibora uništen i kako više liči na centar velegrada nego na planinu, većina ljudi voli i želi da u njemu boravi. Popularni su i delovi koji se nalaze u blizini centra i koji su ljudima naročito zanimljivi jer je u njima gradnja zakonom zabranjena - priča sagovornik.

Iz beogradske agencije Zidart koja je nedavno otvorila novu poslovnicu specijalizovanu za kupoprodaju nepokretnosti na Zlatiboru takođe navode da je najpopularnija lokacija na Zlatiboru sam centar.

- Tu postoji kompletan sadržaj kao što je prelepa multimedijalna fontana, zatim Avantura i Dino park u borovoj šumi za najmlađe, niz restorana, butika, prestižnih hotela sa spa i velnes sadržajima, kao i škole skijanja na ski stazama za početnike - kaže menadžerka prodaje Tatjana Krstić i objašnjava da je to razlog zašto je tu kvadrat najskuplji.

- Cene apartmana u centralnom delu i okruženju na udaljenosti do 500 metara se kreću od 1.700 do 3.300 evra. Izbor je veliki, od apartmana u izgradnji, do potpuno opremljenih, sa sadržajima ili bez njih. Sledeće lokacije koje su popularne su: naselje Đurkovac, Golija, Obudojevica, Sloboda i Jelena Anžujska. Svaka od ovih lokacija nosi svoju draž i šarm i sve su po izboru klijenta dostupne sa prelepom ponudom nekretnina. Svaka je specifična na svoj način, od prelepih parkova, borove šume koja je dominantna na Slobodi i naselju Zova, zatim prelepih pejzažnih predela sa proplancima kao što su Obudojevica i Jelena Anžujska. Cene nekretnina u ovim delovima su nešto niže zbog udaljenosti od samog centra i kreću se od 1.400 do 1.750 evra po kvadratu - kaže Krstić.

Ima smeštaja za svačiji džep

Najveći broj ljudi se odlučuje na kupovinu nekretnina na planinama da bi ih kasnije izdavao, a ova delatnost je podjednako unosna i Kopaoniku, Divčibarama i Tari. Ipak, kako kažu iz agencije Stan projekt, Zlatibor se naročito izdvaja jer je jedina planina u Srbiji koju turisti jednako posećuju tokom cele godine. Kažu i da se na njemu može pronaći smeštaj za svačiji džep, ali i da cena varira u odnosu na lokaciju i sadržaj koji se nudi.

- Opseg cena je zaista veliki. Negde možete naći smeštaj po ceni od 30 evra za noć ali i smeštaj koji košta 500 evra po noćenju. Ti skupi smeštaji opravdavaju cenu koju imaju, a to govorim iz iskustva jer ćemo mi u skorijoj budućnosti otvoriti objekat koji će imati spa centar u sklopu samog apartmana. Na primer kad budete došli kod nas, a ne želite da silazite u veliki spa centar, imaćete u apartmanu, pored francuskog kreveta, veliki đakuzi za uživanje, a u sklopu kupatila i veliku saunu - kaže je Cvijović.

Prema rečima Tatjane Krstić iz Zidart-a cene najma stanova i apartmana kreću od 25 pa do više od 100 evra za noć.

- Cena rentiranja zavisi od lokacije, kvaliteta, komfora, opremeljenosti i sadržaja kao i broja gostiju. Izuzetna potražnja za boravak na Zlatiboru su brvnare, vikendice i kuće… Naša ponuda nekretnina je velika i raznovrsna! Od objekata u izgradnji do potpuno i luksuzno opremljenih apartmana, zatim prelepih placeva, vikendica, kuća, hotela i projekata, naša ponuda zadovoljava sve zahteve zainteresovanih klijenata - zaključila je razgovor sagovornica.

