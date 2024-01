U JEDNOM GRADU U SRBIJI PRODAJU SE STANOVI ZA MILION EVRA, A NIJE BEOGRAD: Posebno zanimljivi su Rusima i gastarbajterima

Do sada smo navikli da stanove koji se prodaju po cenama od oko milion evra (pa naviše) vidimo samo u Beogradu, ali to više nije slučaj. To pokazuje i primer Novog Sada, gde je trenutno oglašeno pet takvih stanova. Ima još najmanje 14 luksuznih nekretina, površine od oko 100 kvadrata, čija se cena približava milionu.

Glavna vest u godini za nama bile su visoke kamatne stope za stambene kredite i vrtoglavo skupi stanovi u novogradnji, što je na tržištu nekretnina dovelo do stagnacije, odnosno manje prodatih stanova.

Kriza je svakako pogodila najveće tržište nekretnina u našoj zemlji - Beograd, ali procene stručnjaka pokazuju da je situacija loša i u Novom Sadu, gde je promet tokom prošle godine opao za više od 40 odsto.

Međutim, uprkos tome, i na novosadskom tržištu javljaju se ekstremni primeri cena stanova o kojima prosečni građani, najblaže rečeno, mogu samo da sanjaju.

Novi Sad foto: Grad Novi Sad

Naime, prema pisanju novosadskog Dnevnika, i pored zatišja u prodaji nekretnina, u Novom Sadu je za više od milion evra u prodaji pet stanova, a nalaze se na Grbavici, u Ulici Cara Dušana i na Bulevaru oslobođenja.

Osim toga, u oglasima se mogu naći nekretnine koje se prodaju po cenama od oko 700.000 evra. Reč je o novogradnji, luksuznim stanovima koji imaju više od 100 kvadrata, nalaze se u užem centru grada, a jedan je na Limanu četiri.

Miloš Mitić iz agencije "City expert" kaže za Nova.rs da Novi Sad jeste drugo najveće tržište nekretnina u našoj zemlji, pa ovakvi primeri i ne iznenađuju previše.

- To mi nije neko iznenađenje, s obzirom da je tržište tamo aktivno i da se cene kvadrata u novogradnji kreću i preko 3.000 evra - kaže sagovornik Nova.rs.

Dodaje da je Novi Sad kao takav zanimljiv programerima koji imaju dobru platežnu moć, ali da je i sve više ruskih državljana koji žele da kupe nekretninu, kao i gastarbajterima.

- Novi Sad je ruskim državljanima u poslednje vreme zanimljiviji čak možda i više nego Beograd. To je bilo i pre nego što je došlo do rata u Ukrajini. Sa tolikom tražnjom, ne iznenađuju ovakvi primeri - kaže Mitić.

Podvlači da Novi Sad luksuzne nekretnine može da ponudi, kako u centru, tako i u okolini.

Kurir/Nova