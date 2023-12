STRUČNJACI SLOŽNI! OVO JE NAJBOLJA INVESTICIJA TRENUTNO! Vraća se DUPLO, počinjete da zarađujete još od PRVOG DANA

Gde investirati i kako sačuvati novac u vreme inflacije? Šta je najbolja opcija: zlato, akcije, obveznice, nekretnine ili nešto drugo?

Iako se nakon dostizanja vrha od 16,2 odsto u martu ove godine inflacija postepeno smanjivala i došla na 10,2 odsto godišnje u septembru, većina stručnjaka nije optimistična u predviđanjima za naredni period.

Inflacija u svetu se ne smanjuje, a to je posledica svega što se dešava. Po sistemu koncentričnih krugova, svetu se dešava - desiće se i nama. Ratovi se intenziviraju, desiće se možda i neki trgovinski ratovi, ratovi valuta - rekao je u nedavnom razgovoru za Euractive profesor ekonomije u penziji Ljubodrag Savić.

Iako ovakva situacija na prvi pogled deluje obeshrabrujuće i opasno, pametnim investiranjem možete je iskoristiti i okrenuti u svoju korist. Ono što je najvažnije je da se deluje brzo i iskoristi trenutak da se novac, kojem vrednost opada, pametno uloži i da mu se vrednost ne samo sačuva, već i višestruko uveća.

Iako poslovne okolnosti nisu najpovoljnije, i u ovim vremenima se otvaraju šanse za investiranje koje bi mogle višestruko da uvećaju uloženi novac. Najbolji način da se sačuva novac je da se investira u nešto što će sačuvati vrednost u narednim godinama. Kako je ovo praksa koja je preživela toliko ekonomskih kriza svuda u svetu, postoje već sigurni i isprobani načini na koje možete pametno da uložite ušteđevinu.

Najsigurnija zarada na nekretninama

Ukoliko se pogleda period od 10 poslednjih godina, najveća zarada je bila na akcijama, ali budući da su akcije daleko najrizičniji finansijski instrumenti za koji prosečan investitor uglavnom nema potreban nivo znanja, nekretnine se ističu kao ubedljivo najbolji sektor za investiranje.

Finansijski stručnjak i broker Nenad Gujaničić naveo je da je u poslednjih deset godina druga najveća bruto zarada ostvarena investiranjem u nekretnine. Ko je "štedeo" putem kupovine nekretnine u proseku je zaradio 100 odsto, zbog rasta cene kvadrata. On je naveo i to da je desetogodišnje ulaganje u zlato donelo prinos oko 50%, dok je “prinos od 10 odsto koji je donela štednja u evrima tokom jedne decenije zbrisan jednom godinom inflacije”.

Nije svaka nekretnina isplativa, evo kako izabrati pravu

Ipak, nije svaka nekretnina isplativa. Da li će i koliko porasti cena kvadrata i koliki pasivni prihod će donositi njena renta zavisi od lokacije, ali i od propratnih sadržaja, organizovanosti naselja, kvaliteta gradnje i generalno načina života koji boravak na određenom mestu podrazumeva. Za mnoge stručnjake iz sveta nekretnina nema dileme da je Beograd na vodi trenutno najbolje mesto za investiciju i smataju da će tako ostati i u budućnosti. Ovo su razlozi:

Nenadmašna lokacija - Stanovi se kupuju na lokacijama koje su tražene, a trenutno u celoj Srbiji ne postoji lokacija koja može parirati Beogradu na vodi. Blizina reke, izvanredna povezanost sa svim delovima grada, bogatstvo sadržaja u samom naselju i “koncept grada od 15 minuta" će uvek biti na ceni.

Pouzdanost i kvalitet - renome investitora, dosadašnji tok projekta i kvalitet gradnje su nešto što osigurava da vrednost nekretnine raste u godinama koje dolaze. Primera radi, kupci prvih stanova u BW Vista i BW Parkview plaćali su kvadrat između 2.200 i 2.600 evra. Danas je cena tih stanova na tržištu od 3.700 do 4.100 evra po kvadratu.

Ogromna potražnja - Stanovi u Beogradu na vodi ne zadržavaju se dugo na oglasima bilo da su oglašeni na prodaju ili za rentiranje. Najam stanova se kreće oko 22 evra po kvadratu, što je i do 10 evra po kvadratu više nego za stanove koji se nalaze u zgradama sličnog nivoa i sa sličnim sadržajima. Stanove često rentiraju strane kompanije koje baš u Beogradu na vodi smeštaju svoje zaposlene i to zbog okruženja i svetskih standarda života, ali i dobre povezanosti i same estetike naselja i stanova, pogleda na reku i slično. Masovno rentiraju i stranci, naši poslovni ljudi i porodice koje ne planiraju dugo da se zadržavaju u Srbiji, ali žele da vreme koje provedu ovde bude na svetskom nivou.

Profit i pre nego što uzmete ključeve - Svuda je jeftinije kada stan kupite u izgradnji, ali nigde se ne beleži toliki povrat investicije dok je stan još u sivoj fazi. Budući da vrednost kvadrata u Beogradu na vodi raste od 5 do 7 odsto na godišnjem nivou, vlasnici stanova još u toku perioda gradnje imaju mogućnost zarade od oko 20 odsto.

Kada se sagledaju svi tržišni parametri i prosečna cena rente stana u okviru projekta, prosta računica pokazuje da je reč o investiciji koja samu sebe isplati za samo 13 godina.

Dakle, ukoliko uložite u nekretnine skoro sasvim je izvesno da ćete uvek dobiti veću vrednost od one koju ste uložili prilikom kupovine. Čak iako kupujete stan na kredit, zapravo štedite novac jer dobijate nepokretnost čija vrednost može samo da raste u narednom periodu i koja, što je najvažnije, ostaje vama i vašim potomcima.

Zašto je ulaganje u novogradnju bolje od ulaganja u starogradnju

Dosad je već jasno da je ulaganje u nekretnine najbolji način da sačuvate svoju ušteđevinu i da je upotrebite za nešto korisno. Uverenost pojedinih finansijskih savetnika ide toliko daleko da propagiraju da je “kupiti bilo kakvu nekretninu, bilo koje kvadrature, i na bilo kom mestu, uvek bolje nego pustiti da ušteđevina propadne”.

Iako se sa delom o propadanju ušteđevine svakako moramo složiti, deo o “bilo kojoj nekretnini na bilo kom mestu” ne zvuči baš najsjajnije. Najpre je potrebno napraviti razliku između novogradnje i starogradnje.

Ulaganje u starogradnju donosi sa sobom niz dodatnih troškova i nesigurnosti po pitanju isplativosti investicije. U 90 odsto slučajeva stan je potrebno renovirati, a sa trenutnom cenom materijala i radne snage to je jako skup i stresan proces sa neizvesnim krajem. Jurenje za majstorima, kašnjenje i probijanje rokova i upitan kvalitet radova su rizici na koje morate računati kada se odlučite za starogradnju. Isto tako, ako kupujete stan u starogradnji, nema povraćaja PDV-a.

Sa druge strane, kada kupujete stan u novogradnji, unapred znate specifikaciju materijala, nivo završnih radova, presek zidova i slično, a investitori garantuju kvalitet radova. Takođe, u ranim fazama možete da utičete na projekat sitnijim izmenama i tako prilagodite neke detalje.

Jedna od glavnih prednosti novogradnje je upravo taj moderni koncept stanovanja koji je doveden do savršenstva u Beogradu na vodi. To je kompleks napravljen po meri modernog čoveka, dizajniran da štedi vreme, nudi komfor i odiše luksuzom.

Još jedan aspekt su pogodnosti koje nude investitori. Primera radi, Beograd na vodi vam nudi da kupite stan na 7 rata koje prate faze izgradnje i to bez kamate. Takođe, ako kupite stan u ranoj fazi izgradnje, kvadrat će vas koštati daleko jeftinije, a imaćete i veći izbor stanova, garažnih mesta i razne druge pogodnosti.

Dakle, iz svega navedenog jasno je da ulaganje u nekretnine u Beogradu na vodi trenutno jedan od najboljih načina ne samo da sačuvate, već i da višestruko uvećate svoj kapital i to u rekordnom roku.

