VISOKE CENE NEKRETNINA- MANJE ZAINTERESOVANIH ZA KUPOVINU! Rabrenović za Kurir TV: Neverovatno da se odlučuju na isplatu u KEŠU

Visoke cene nekretnina, dovele su do manje zainteresovanosti za kupovinu nepokretnosti. To će, prema mišljenju stručnjaka, rezultirati manjom potražnjom i oboranjem cena kvadrata. O tome šta kupci mogu da očekuju u narednoj godini i kako će se kretati cene nekretnina saznala je novinarka Anastacija Bogdanović od građana Beograda i Mihaila Rabrenovića koji su dali svoje mišljenje za Kurir TV.

Broj kupaca manji je za skoro 16 odsto u odnosu na isti period prošle godine, a veliki broj građana navodi visoke cene kvadrata kao glavni razlog za to. Jako neopravdane, užasne su. Ja imam utisak da su cene kao u na primer Austriji i Nemačkoj, možda čak i u Parizu - kaže sagovornik Kurira. Više su skočile cene starogradnje, nego novoizgrađenih objekata. Ipak, stručnjaci navode da je tržište u Srbiji relativno stabilno. synk izjava Pokazuje statistika da je promet opao u odnosu na broj transakcija na prošlu godinu od nekih 30 odsto. Međutim, mi tu grešimo pravimo procenu u odnosu na prošlu godinu. Treba raditi procenu u odnosu na 2019. 2018. godinu. To je za upoređivanje. Godina korone nije za upoređivanje - rekao je Milić Đoković agent za nekretnine.

Cena po kojoj se nekretnina na kraju proda uvek je povoljnija od one koja se nalazi u oglasima, ističu ekonomisti. Govori se o tome da u naredna 2,3 4 meseca može doći do pada cene za nekih 5 odsto pa naviše.

foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić, Shutterstock/Maja Marjanovic

Kako sagvoornik Rabrenović navodi, finansijske i monetarne prilike se smiruju, a iduća godina mogla biti dosta povoljnija za sve oni koji planiraju da reše svoje stambeno pitanje. U decembru kamatne stope dolaze referentna stop ako ne bud enekih novih političkih zaoštravanja da dođe do te neke ciljane inflacije oko 4 odsto. Nekretnina je uvek dobra investicija. Ako pogledamo 10 godina unazad cena polako raste. Očekuje se da taj treba bude i dalje stabilan. Sad iamamo ovu oscilaciju zbog stagnacije nešto naniže, ne očekuje se taj trend rasta u narednom periodu.

foto: Screenshot TikTok

Tržište nekretnina je vrlo osetljivo i kada se jednom promeni cena, ona se teško vraća u prvobitno stanje. Veliki broj faktora utiče na cene, a kao glavni se navodi referntna kamatna stopa.

Euribor je na istorijskom maksimumu. negde 2009 skupi su krediti neizvesnost nas osečuje. 7. godina je najkritična pri uzimanju kredita. Ja se nadam zakonu o ozakonjenju i da će to malo reklaksirati tržište, jer mi imamo 2 miliona nekretnina u ozakonjenju, koje negde stoje pa i ako se to poijavu natržištu makar i 10ti deo toga ako s epojavi 200.00 stanova to bi jako dobro relaksiralo - rekao je Rabrenović. Trenutno se građani pre odlučuju da nekretninu isplate u kešu, a manje na kredite. Ipak u narednom periodu očekuje se promena tog trenda i povečanje broja kreditnih kupaca.

Kurir.rs

