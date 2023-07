PADAJU KIRIJE, STUDENTI VEĆ KAPARIŠU STANOVE! Mila je na Zvezdari našla 30 kvadrata za 350 €, a zbog Rusa putovala iz Mionice

Mnogi studenti već "merkaju" stanove po Beogradu i drugim univerzitetskim gradovima po Srbiji. Neki su ih već kaparisali, neki rezervisali, ali ono što je činjenica jeste da je ove godine mnogo i lakše i jeftinije naći stan nego u ovo doba lane. Kirija je u proseku pala i do 30 odsto, ponuda je veća, i nema više onoga da stanodavci čekaju Ruse i da se ne javljaju na telefone naših ljudi koji traže "krov nad glavom".

Kirije u Srbiji pale su i do 100, pa i 150 evra u proseku u poslednjih nekoliko meseci. I ono što je dobra vest za podstanare jeste da se takav trend i nastavlja. Samo u u junu cene stanarine na pojedinim beogradskim opštinama pale su za 9 odsto, a sličan pad zabeležen je i u Novom Sadu i drugim gradovima širom Srbije.

Mila, student četvrte godine u Beogradu dolazi iz Mionice. Prošle godine je putovala jer nije mogla da nađe stan, za kako kaže, pristojne pare u Beogradu.

- Sada sam već kaparisala. Na Zvezdari, u blizini Zvezdarske šume drugarica i ja smo našle stan od 30 kvadrata za 350 evra. Kaže nam gazda da je taj isti iznajmljivao i za 500, ali da su mu nedavno stanari otišli u manji i mnogo povoljniji. I nije bilo ni teško doći do ovog stana. Našli smo ga na oglasima, alep je i sve je novo - kaže nam Mila.

Veliki broj Rusa koji su se prošle godine u kratkom vremenskom naselili širom Srbije, podigao je kirije preko noći, a sada imamo obrt. Mnogi Rusi su se iselili, mnogi stanovi su prazni, a kako je tražnja manja, pada i cena. Stanodavci lagano spuštaju cene, i vraćaju se na staru praksu izdavanja nekretnina.

Prosečna cena mesečnog zakupa danas se kreće od 350-400 evra, dok su kirije za garsonjeru oko 200 evra. Na periferiji se stan može naći i za 150 evra i ocena je da ono što se izdavalo za 600 sada "ide" za 400, pa i manje.

Rusi su najviše tražili stanove u centralnim beogradskim opštinama: Stari grad, Novi Beograd, Palilula i Zemun, a uzimali su u zakup i "luks" nekretnine na Dorćolu i Vračaru. Međutim, vremenom su se okretali i ka periferiji: Mirijevu, Borči ili Kaluđerici, pa je i kirija tu "halo" efektom porasla. Međutim, poslednji izveštaj izveštaj pokazuje da sada tu imamo i najveći pad.

Kirije u Beogradu pale za 8 odsto

Kirija u Beogradu u junu mesecu pala je skoro 8 odsto i to na opštini Mirijevo, pa je sada ovde prosečna cena kvadrata za najam 8,1 evra.

Opština Voždovac je u istom periodu zabeležila pad od 1,8 odsto i došla do cene kvadrata 10,9 evra. Samo je u centru u junu kirija je porasla za 0,65 odsto, gde je sada kvadrat 15,5 evra za iznajmljivanje, dok su na ostalim beogradskim opštinama cene ostale nepromenjene.

Kirije u Novom Sadu pojeftinile više od 8 odsto

Kirije u Novom Sadu su u junu pale za 8,11 odsto i to na opštini Podbara, gde je sada prosečan kvadrat na najmu 10,2 evra. Ista cena po kvadratu sada je i na opštini Grbavica i to za 2,86 odsto i dovele do cene kvadrata 10,2 odsto.

U centru su za 2,86 odsto u junu kirije porasle, i sada gde je prosečan kvadrat 10,8 evra, dok je na opštini Novo naselje 8,86 odsto i dovelo do kirije od 8,6 evra po kvadratu.

Prema poslednjim podacima, u Nišu nije bilo pada kirija. Cene stanarina na dve opštine su porasle, dok su na dve ostale nepromenjene. Najveći rast kirije zabeležen je na opštini Pantelej, 11,67 odsto, i sada je prosečna cena kvadrat za najam 6,7 evra. Povećanje od 4,76 odsto desilo se u Bulevaru Nemanjića, što je dovelo do cene 6,6 evra po kvadratu.

Kirije u Kragujevcu i Pančevu

Kirije na gradskoj lokaciji u Kragujevcu pale su u junu za 8,33 odsto što je formiralo cenu 4,4 evra po kvadratu za najam. U istom periodu na gradskoj lokaciji u Pančevu, kirije su "skočile" za 17,46 odsto i došle do 7,4 evra po kvadratu.

Da se ovo tržište polako vraća na isti nivo pokazuje i to što je danas veliki broj oglašenih stanova, po ceni do 200 evra, što samo pre par meseci nije bilo moguće pronaći čak ni na periferiji.

