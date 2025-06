- Ukoliko kad "izvrnemo" teglu sa medom i ova lopta, a to je vazduh koji se nalazi u samoj tegli, ne prekida se već pluta, ako je tako neisprekidana lopta to je pravi med. Drugi način da utvrdimo da li je pravi med kad ja gledam osobu nasuprot mene i ukoliko ne vidim crte njenog lica njene figure to je pravi med i još jedan trik u otkrivanju meda je sledeći: Ako se nit meda ne prekida kada se med presipa u posudu, ili sipa u kašiku to je pravi med. Ukoliko se bude prekidao onda nije pravi med - slikovito objašnjava Žika.