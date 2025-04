Od samog početka, Grčić je znao da umetnost mora biti i dobro organizovana da bi opstala. Uveo je preduzetnički duh u rad ansambla, gradeći temelje koji su omogućili SKUD „Sveti Sava" da preraste u instituciju sa stotinama članova i nastupima širom Evrope. Ali sve to nikada nije izgubilo ono najvažnije - dušu.

Raša nije bio samo koreograf. On je bio duša ansambla. Njegov rad sa Srpskim kulturno-umetničkim društvom "Sveti Sava" iz Šida bio je mnogo više od umetničkog rukovođenja, rad srcem . Stvarao je prostor u kome su se rađala prijateljstva, čuvale priče predaka i gradile vrednosti koje traju čitav život. Kao umetnički rukovodilac i koreograf , uspeo je da od ansambla napravi prepoznatljiv brend, ali i pravu porodicu.

Za Rašu, folklor nikada nije bio samo igra. Bio je to način života. Snaga folklora, kako često ističe, leži u ljubavi onih koji ga neguju, i upravo kroz takvu ljubav, svaki nastup, svaki aplauz, svaka nošnja i svaki korak na sceni, dobili su dublje značenje.

- Kada igraš, ti ne igraš samo za sebe. Igraš za one pre tebe, za one koji će doći posle tebe. To je naša veza sa korenima - govorio je Raša svojim članovima.