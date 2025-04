- Iako je to isto pečenje, pred Vaskrs prodaja mnogo bolje ide u Čačku, Mrčajevcima i manjim mestima u okolini. Iako je ukus isti, kupci kažu da je čačansko pečenje najslađe ovde u Čačku. Pred Vaskrs čini mi se da su ovde veći redovi nego u Beogradu – priča jedan od čačanskih pečenjara.

Ove godine cene pečenja su nešto više nego prethodne i isti cenovnik važi ukoliko se ono prodaje „za poneti“ ili u samom restoranu. Prasetina se kreće od 2.000 do 2.200, jagnjetina je 3.000 . Tradicionalno za Božić se služi praseće, a za Vaskrs je taj odnos izjednačen.

Čačanski pečenjari prasiće i jagnjiće ove godine nabavljaju nešto skuplje nego ranije, naročito sada kada su granice zatvorene zbog stočne bolesti u susednim državama pa je uvoz mesa ograničen. Ukoliko zabrana potraje, stočarima će se isplatiti da prasiće puste u tov i neće ih prodavati na težini do 30 kilograma. Upravo ta težina praseta je idealna da bi pečenje imalo svojstva kojima malo ko može da odoli.

U svim pečenjarama u Čačku prasići se i dalje pripremaju i peku kao i pre više od 100 godina. Prasići i jagnjići peku isključivo u furunama, a lože se drva, obično bukova. Mnoge od tih furuna i danas izgledaju kao one iz davnina, unutrašnjost je u obliku polulopte, oblepljena blatom, a otvor je uzan toliko da kroz njega može da prođe samo jedna pržulja (pleh u kome se prase peče). Jedino što su ovdašnji pečenjari promenili su dimenzije, pa danas ima onih koji istovremeno mogu da ispeku i po 15 do 20 prasića u jednoj turi. Prosečno vreme pečenja je od tri do pet sati, u zavisnosti od veličine brava. Da bi furunu zgrejali na potrebnu temperaturu nekada je potrebno i čitav metar kubni drva, zavisno od veličine i da li je pećnica pre toga bila potpuno hladna.