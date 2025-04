- Sve je bitno, oni moraju da imaju svetlo upaljeno preko dana. A noću je ugašeno svetlo. Moramo da im vlagu prilagodimo kako njima treba od 80% do 96% obično je tako. Ventilancioni sistem mora da radi non-stop. Da bi imale uslove kao u prirodi. Od kako smo proširili proizvodnju, imamo dosta posla - objašnjava Slađana.

- Koristimo slamu od pšenice, vodimo računa od koga nabavljamo, jer ne sme da bude prskana sekatorom, to mora da bude od poznatih ljudi . Pa ona moramo da zaštititmo slamu, ne sme da kisne. Da nam stoji u skladištu, to su neki preduslovi, jer ako je pokisla slama, ako je prskana, ne može da nikne gljiva.

- Zasejavanje je najveći problem, jer tad ne možemo mi to porodično da uradimo, moramo da angažujemo još neke žene, tako da ima tu komšinica koje dođu, pomognu. Obično osmoro radi zasejavanje. Bere se u više navrata. Svaka tura ima pet turnusa, ima pet branja. Ali to nije odjednom, u jedan dan branje, to branje određujem ja sama. Ali, pakovanje u stiropor tacne, tu mi treba pomoć. Tu se angažujemo mi kako porodica - dodaje Slađana.