Organizacije i ustanove koje pružaju stručno obrazovanje i obuku u partnerstvu sa najmanje tri preduzeća, pozivaju se da podnesu svoje prijave najkasnije do 6. juna 2025. godine do 23:59. Odabrani kandidati dobiće pristup značajnim bespovratnim sredstvima za ulaganja u savremenu opremu, unapređenje infrastrukture i programe učenja kroz rad, u iznosu od 150.000 do 500.000 evra.