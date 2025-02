I sama Beri je bila u perimenopauzi (prelaz između reproduktivne održivosti i menopauze) 10 godina, a da to nije znala. Nakon što je posetila doktora da bi procenio njene simptome, glumici je pogrešno dijagnostikovan herpes. Za nju, ova epizoda je ilustrovala tužnu stvarnost zdravlja žena: nedovoljno je prepoznato, nedovoljno finansirano i nedovoljno istraženo.

"To je nova faza u mom životu. To je novi izazov. To mi daje priliku da nastavim da učim, a mogu da podelim informacije sa drugim ženama“, kaže ona.