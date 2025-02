Ako Prime Video postane novi dom Jamesa Bonda, to bi moglo značajno povećati broj njegovih korisnika.

Osim toga, novi Bondov film No Time to Die trebalo bi da se pojavi u bioskopima u oktobru, nakon višestrukih odlaganja usled pandemije koronavirusa. Pored uglađenog britanskog špijuna, MGM poseduje i prava na franšize poput Rockyja, The Handmaid’s Tale, RoboCopa, Legally Blonde i TV mrežu Epix.