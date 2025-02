Za selo Zlakusu pored Užica čuo je čitav svet, jer vešti grnčari decenijama unazad od gline i kalcita stvaraju čuda. Dragoslav Nikitović kao i većina ovdašnjih majstora zanat je učio od oca i dede. Danas, niko kao on ne pravi amfore, skoro iste onakve kakve su nekada davno koristili stari Grci i Rimljani, za prenos ulja, vina i žitarica.

- Amfore za vino su jako specifične i mnogo veće od običnih. Visoke su skoro dva metra, velike zapremine, premazuju se voskom kako bi vino u njima moglo da stoji. Dok se grade, vrlo često moram da se popenjem i na stolicu, kako bi mogao da dođem do vrha. Dosta porudžbina primam iz Hrvatske, oni ih tamo zakopavaju u zemlju, kako bi vino poprimilo taj specifičan miris i ukus. To je daleko najkvalitetnije vino i dostiže vrtoglavo visoke cene - kaže Dragoslav za RINU.

- Za jednu amforu mi treba tri puta po pola sata. Prvo izgradim sredinu, zatim ručke, a onda se gradi to njihovo specifično šiljato dno. Onda sledi sušenje koje traje oko 15 dana i to na promaji bez sunca. Kad se taj proces završi, amfore se peku u specijalnim pećima za keramiku, oko deset sati. Tek onda su one spremne za prodaju. Svaki zanatlija ima neki svoj način i zato nikad nećete videti dva potpuno ista proizvoda od različitih majstora - rekao je grnačar iz Zlakuse.