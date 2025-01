Na selu je odrasla, ali do pre dve godine o poljoprivredni i stočarstvu, Jovana nije znala gotovo ništa. Brzo se privikla na rano ustajanje i naučila poslove na porodičnom imanju .

- Do pre dve godine, čestito da nisam znala ni kako krava izgleda. Iako su one bile tu. Tata je 2014. uvezao krave, one su bile tu, samo ja nisam imala nikakvih dodirnih tačaka sa njima. Sad sve radim, i kuvam, iako isto nisam kuvala. Pravim sir i prodajem - kaže Jovana Parmaković iz Noćaja.