Izdavanje stana na dan pokazalo se kao unosan biznis, ali je manjak stanova za izdavanje na duži rok povećao kirije podstanarima. To se dogodilo u Beogradu, ali i većini evropskih gradova. Grčka je odlučila da poveća porez na kratkoročne zakupe od 1. januara i zaustavila izdavanje novih dozvola za izdavanje stanova na dan.

Milić Đorđević iz "Klastera nekretnina" kaže za RTS da će ta odluka dovesti do poremećaja tržišta nekretnina, ali da će smanjiti rizik od prevara.

NOVI PROBLEM ZA ONE KOJI LETUJU U GRČKOJ! Država zabranila najam jedne vrste smeštaja, ovo se nikome neće svideti!

Novčanik NOVI PROBLEM ZA ONE KOJI LETUJU U GRČKOJ! Država zabranila najam jedne vrste smeštaja, ovo se nikome neće svideti!

Nebojša Nestorović, stručnjak za nekretnine, nema utisak da je to situacija i u Beogradu.

"U ovom poslu niko ne može da vam garantuje da ćete imati toliki zakup, zato to i ne rade svi. Ovo ne može da vam bude hobi, to je posao“, istakao je Đoković.

"Svaka odluka ima i plus i minus. Bojim se da će odluka dovesti do poremećaja tržišta nekretnina, a ona će dovesti do sistemizacije i kategorizacije. Poskupeće smeštaj, zato što je kategorizacija sada obavezna, ali ćete znati šta dobijate", objasnio je Đoković.