Iz dalekog Sankt Peterburga, ruski par Aleksej i Marija odlučili su da svoj novi dom pronađu u Srbiji , i to u malom selu u kanjonu reke Jerme. Umesto gradske vreve, izabrali su mir i prirodu, a njihova priča postala je primer kako se ljubav prema avanturi i ekologiji može pretvoriti u unosan posao.

- Ja se danas nalazim u kanjonu reke Jerme, jednoj od najdaljih tački udaljenih od Beograda. Ovde, u okolnim selima, skoro je nemoguće naći kuću na prodaju. Otišao sam da obiđem ljude koji su iz grada pobegli i došli u ovo selo. Do njih put vodi makadam. Nije toliko loš, može komotno da se priđe do njih - rekao je Radovan Kovač, autor emisije „Izazovi avanturu“ na početku svog Jutjub snimka dok je dolazio do ove porodice.