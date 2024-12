Uprkos tome što rizici za otvaranje auto-kampa nisu preveliki, a interesovanje za ovaj vid odmora svake godine raste, izgleda da se ljudi u Srbiji još uvek ne usuđuju da krenu u ovaj posao. Razlozi za to su različiti, od nedostatka infrastrukture i slabe informisanosti, do nedostatka promocije kamping turizma .

Za početak - minimum 20 ari

Da bi se krenulo u ovaj biznis, prvo je potrebno izabrati odgovarajuću lokaciju za uređenje prostora za odmor gostiju koji vole kamping smeštaj. To može biti, kaže Đumić, zemljište čija je površina ravna ili pod nagibom, minimum od 20 do 30 ari .

- Najbitnije je da parcela bude ocedita, odnosno da se na terenu voda ne zadržava. Idealno je da bude rastinja na terenu ili da jednim delom bude oivičen drvećem, šumom, a drugim otvoren ka proplanku, jezeru, reci - ističe on i dodaje da lokacija treba da zadovolji minimalne tehničke uslove koje propisuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija – struja, voda, ograđivanje terena, sanitarni uslovi ( minimum dva tuša i dva toaleta za 20 kamping parcela ).

- Povrat investicije zavisi od toga gde se nalazi i koliko je dostupan kamp, koliko se ulaže u promociju, da li kamp privlači domaće goste i tranzitne kampere. Najprofitabilniji su oni koji se nalaze blizu većih turističkih centara - ističe on.

Srbija - neiskorišćen potencijal

Srbija ima značajan potencijal za kamping industriju, ali je ona u našoj zemlji slabo razvijena. U 38 kampova u Srbiji ostvari se u sezoni od 150.000 do 200.000 noćenja , dok je u pojedinim zemljama Evrope, ali i regiona, taj broj višestruko veći. Recimo, u susednoj Hrvatskoj tokom prošle godine realizovano je čak 21,5 miliona noćenja, dok se evropski kampovi mogu pohvaliti sa skoro 500 miliona noćenja tokom godine.

Uspešne priče - kamp na pradedinom pašnjaku

- Kriza u Americi u to vreme uticala je na to da se vratim na imanje mog pradede. Prenamenom građevinskog zemljišta, koje je nekada bilo pašnjak, dobijena je dozvola da se ovde gradi hotel. Tada nisam bio u finansijskoj mogućnosti da se upustim u tako velik poslovni poduhvat, pa sam se odlučio za kamp, pošto je u to vreme već postojao jedan kamp u Beloj Crkvi - rekao je Pilić.