"Otac je bio u fazonu 6 godina si tamo bio nisi uzeo auto, a ovde si ga uzeo za 6 meseci... Familija nekad to dočara kao ono izađeš, prvo drvo, nabereš malo para, a u stvari nije tako... Jednostavno, kvalitet života u BiH se poboljšao, veli mladi Bošnjak Resul Halilović koji se nakon 6 godina života u Nemačkoj vratio u Bosnu i Hercegovinu sa suprugom, s kojom je potom dobio i dete.

U ovih par rečenica, frilenser od 27 godina ukratko je dočarao svoje gastarbajtersko iskustvo na radu u Nemačkoj i razloge zbog kojih se vratio u rodnu Bosnu.

- Ja bih voleo da je to slučaj tipa da šaljemo omladinu da se tamo dobro iškoluje, da vidi taj sistem i princip rada. Nisam hteo fakultet, iskreno, moji roditelji nisu ni imali novca za fakultet, dolazim iz siromašnog okruženja, nemamo sad da ti priuštimo za fakultet, ali evo ako hoćeš mi ćemo ti pomoći da odeš tamo negde... Ja se dobro sećam, sedam u autobus, otac mi daje 50 evra, to je to što je imao i za - Nemačku. To nikad, nikad neću zaboraviti i gde ćeš ti da odeš sa 50 evra i da tamo nešto napraviš, seća se Resul pa dodaje da nije ni slutio da će se vratiti ili imati mogućnost da se vrati.

Seća se i teških trenutaka u Nemačkoj kad je sam sebi govorio da mora da ostane u Nemačkoj jer šta ako se vrati šta će reći roditelji, šta će reći prijatelji...

- Ovaj otišao, vratio se, nije uspeo, ali je na kraju krajeva presudilo to što nisam hteo da dopustim da neko drugi kontroliše moj život, ni roditelji, ni prijatelji, ni rodbina... A možda je to najbolje što sam uradio kad sam prestao da slušam šta će reći narod, kako ono kažu kod nas. Više sam radio na sebi, da budem bolji čovek, da budem bolji radnik, tamo imaju mnogo bolju disciplinu, ali kvalitet života ovde u Bosni mnogo se poboljšao, veli on.

Po profesiji je medicinski radnik, za to se školovao, Medicinsku završio, na klinici u Nemačkoj završio je program koji traje godinu, radio je sve što su mu rekli, pomagao na fizijatriji, nezi, nekad je bilo štošta i što nije želeo da radi, ali je ispoštovao do kraja.

Do promene je došlo kad je upisao kurs digitalnog marketinga a u jednoj firmi mu pružili šansu, kažu mlad je, posle čega je shvatio da to želi da radi. Poslednje godine boravka u Nemačkoj upoznao je suprugu koja je došla u goste rodbini i u međuvremenu se oženio.

Da dođe u Bosnu rešio je kada je dobio mogućnost da radi onlajn pa se upitao što bih ja sedeo tamo ako mogu da radim onlajn. Posao je dobio u avgustu 2021. i već posle tri meseca vratio se u Bosnu. Na početku je bilo straha, roditelji su prvo bili u fazonu nije to to, možda ne treba to da uradi, ali na kraju su rekli odrastao si pa možeš da radiš šta želiš. Njihovo mišljenje je bilo drugačije a onda se ispostavilo da je njegova odluka ipak bila prava stvar.

- Ja sam tamo živeo 6 godina i nisam uspeo sebi da priuštim da kupim auto, čak ni najjeftiniji, bilo kakav auto... smeće auto...zato što je tamo skupo osiguranje, još ako si mlad, preskupo je, kaže donedavni gastarbajter koji je kazao da ga je tek kupio po povratku u Bosnu.

- Otac je bio u fazonu 6 godina si tamo bio nisi uzeo auto, a ovde si ga uzeo za 6 meseci, kaže Resul koji smatra da, kada je reč o životu u BiH, ima dosta toga i do samog čoveka, pojedinca.

- Imaš ljudi ovde koji ne uspeju da završe nešto u opštini brzo i onda im je BiH najgora država na svetu, ja to razumem, dodaje on.

Kako je sada u Nemačkoj

- Mogu da potvrdim da je ekonomska situacija u Nemačkoj teža i to preko klijenata s kojima radim, a bavim se digitalnim marketingom. U posledje vreme oseti se da na nemačkom tržištu potražnja pada, bilo koji sektor, pada oglašavanje...Sada ljudi manje troše i potreba za prodajom ili bilo kakvim uslugama malo se smanjila. Ovde dvoje ako rade u porodici, recimo muž i žena, a žive u svojoj kući, i imaju jedno dete, mogu bolje da žive nego u Nemačkoj, veli on dodajući da će možda tamo zaraditi više ali će ovde imati bolji kvalitet života.

Odmah po povratku izabrali su Sarajevo za svoju bazu, roditelji mu žive u Tuzli. U tom gradu isprva nikog nije poznavao ali vremenom je počeo da upoznaje ljude i svako ga je pitao, kad je čuo da se vratio iz Nemačke, zašto je to uradio, jel lud.

- Upoznajem se s rajom, upao sam u te neke termine, igramo fudbala... I kad se upoznam s nekim.. Što si se vratio iz Nemačke, jesi normalan, šta ti je bolan... Rekoh, eto vratio sam se... Ti si lud, kaže, 100 posto, gde ćeš da se vratiš iz Nemačke.... Pa ljudi, šta je problem ako se vratiš, nije to smak sveta... Ne, ne glup si ako se vratiš iz Nemačke a nije nikad verovatno ni izašao iz države, čuo je samo od familije kako je tamo lepo, a u stvari to nije tako... Vidiš da vozi dobar auto, dođe ovde, može uvek na kafu, rasipa se dve sedmice i ti kontaš to je život a to je u stvari u većini slučaja kredit koji nije problem dobiti ako imaš stalan posao i duže si vremena tamo, lagano...

Veli i da ljudi to ovde vide pa dođu na ideju i kažu kad može on ili ona što i ja da ne probam, što da ne pokušam...

Iako imaš ovde siguran posao, plata dobra 1.500 maraka-2.000, pa kontaš što ja ne bih otišao na platu od 2.000 evra, to je 4.000 maraka, razmišljaš već gde ćeš da ih potrošiš a nisi ih još ni dobio... A kad shvatiš tamo da je stan 1.000 evra, da je rata za auto 500 evra, da ćeš na hranu da potrošiš 500 i da si na nuli, na nuli si...

Kaže i da primećuje trend povratka u BiH iz inostranstva i da nigde nije kao kod kuće. Dodaje i da nije imao mnogo izazova po povratku ali da bi ih verovatno imao da je možda rođen tamo. Dodaje i da mu tamo nije bilo loše, naprotiv, ali da mu je ovde bolje.

Kad je reč o mladima koji bi išli preko, on kaže da bi im samo preporučio da razmisle dvaput.