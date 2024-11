Programiranje kao kreativna disciplina može pružiti veliko zadovoljstvo, ali kada postane pretrpano „nebitnim“ zadacima i tehničkim detaljima koji nekom profesionalcu nisu nužni, to oduzima motivaciju . Moguće je da se javi osećaj zasićenosti , ne zato što neko ne voli programiranje, već zbog svega onoga što okružuje profesionalno bavljenje time.

– Umesto da se fokusiraju na pisanje koda i rešavanje problema, programeri troše previše vremena na zadatke, poput popunjavanja dokumentacije, učestvovanja u sastancima ili koordinacije sa različitim odeljenjima. Ovi „birokratski zadaci“ oduzimaju energiju i kreativnost, što dovodi do osećaja besmislenosti. Dalje, programeri često nemaju osećaj da zaista poseduju proizvod na kojem rade. Kada je vizija proizvoda nejasna ili kada više strana vuče projekat u različitim pravcima, mogu se osećati kao da rade bez jasne svrhe. To može dovesti do demotivacije – navodi se u analizi, uz opasku da je tehnologija postala toliko složena da su mnogi programeri preplavljeni slojevima apstrakcija koje im oduzimaju vreme.