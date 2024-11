Sezona povrća na otvorenom prostoru stigla je do kraja. Na njivama se još seče karfiol i kupus , a sezona tikvica završila se ovih dana sa prvim mrazom.

- Kao toploljubivoj biljci nisu joj smetale vrućine, a protiv suše sam se borio navodnjavanjem, jer bez sistema za navodnjavanje nemoguće je gajiti povrće. Osim što sam potrošio goriva za navodnjavanje, imao sam i troškove za seme, koje godinama koristim, i to iz Holandije. I još za sezonske radnike koji su ih sekli za prodaju - naglasio je Živanov.

On napominje da još nije podvukao crtu pa ne zna ni koliko je uložio novca u proizvodnju, a ni koliko zaradio.

- Jedino što znam jeste da mi je za tikvice trebalo više novca nego za kelerabu. Cena tikvica je oscilirala, naveliko se kretala od 20 do 70 dinara, a na pijacama kilogram vredeo od 70 do 120 dinara. Generalno, srednja cena bila je veća ove godina, ali za koliko, to još tačno ne znam.