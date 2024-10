U detaljnoj ispovesti ova devojka je na TikToku ispričala je da ju je san iz detinjstva, da se “vine u oblake” naveo da se prijavi na konkurs, ali i šta je sve dovelo do toga da vrlo brzo po preseljenju u inostranstvo, da to nije ono o čemu je maštala još kao devojčica.

Prvi "hladan tuš" Jovana je, kaže, doživela kada je shvatila da neće moći da prisustvuje venčanju svoje rođene sestre iako je u više navrata to, pre dolaska, pitala nadređenu koordinatorku i dobila potvrdne odgovore.

Dva dana nakon dolaska, prema planu i program, trebalo je da počne trening za nove zaposlene i on se odvijao u glavnoj zgradi, gde su bile kancelarije tadašnjeg izvršnog direktora (CEO), zbog koga Jovana kaže da se osećala tenzija i ogroman strah kod ljudi.

"Svi su u strahu od njega, svi se tresu. Ako te vidi da ne nosiš kapu kako treba – da ti otkaz, ako mu se ne sviđa kako izgledaš ili kako ga pogledaš – otkaz…i na kraju te natera da to još platiš. Niko nije nasmejan, niko nije srećan, svi su ozbiljni kako ih neko ne bi prijavio i dobili otkaz", otkrila je.

"Instruktori to pokušavaju da usklade kako se ne bismo mešali, ali je bilo slučajeva da mi moramo da čekamo ispred i po 15 min da gospoda završe…kako su pauze pola sata, dešavalo se da mi i ne jedemo ceo dan", otkrila je.

Sastavni deo treninga je, kaže Jovana, i provera tzv. gruming oficira, čiji je posao da prekontroliše njihov fizički izgled, higijenu, ali i sugeriše kako bi trebalo da se šminkaju i izgledaju – onako kako piše u knjigama, gde je do detalja određeno sve, od nijanse šminke do boje potkošulje i čarapa.

"Kad gruming dođe na čas, ustaneš, staneš ispred oficira i pokažeš mu nokte, dlanove, a potom se okreneš za 180 stepeni. Onda odlaziš, skidaš sako, kapu, vraćaš se ispred oficira i opet pokazuješ sve to nakon čega se okrećeš. Oni imaju prava da te iskomentarišu kako žele, sve što primete. To jeste njihov posao, ali mogli bi to da rade pristojnije", izjavila je