Nameštaj se bira po dizajnu i udobnosti, tvrde prodavci u Vranju. Navode da se u proseku u domaćinstvima najmanje dva do tri puta za 30 do 40 godina donosi odluka o promeni garnitura za sedenje i spavanje, zbog oštećenja, zastarelosti, ali i novih trendova. Nekad je razlog i rekonstrukcija samog prostora objekta koja iziskuje i nov nameštaj.

Dilema da li kupiti novo, ili presvući staro postoji kada nameštaj nije propao i nije oštećen, ali vremenom gubi sjaj, a boja mebla otkriva koliko je star. Računica je sledeća - novi klik-klak kreveti za dnevne sobe u prodavnicama nameštaja su od 25.000 do 40.000 dinara, kolika je i cena dvoseda i troseda u zavisnosti od čvrstine i kvaliteta. Ugaone garniture se kreću u proseku od 50.000 do 100.000.

- Metar materijala za presvlačenje može se naći po ceni od 650 do 2.500 dinara. Majstori tapetari tvrde da je 11 metara potrebno da se presvuče kauč klik- klak ili trosed. Ukoliko krevet mora da se ojača sunđerom to je još dodatnih 2.000 dinara. Radna ruka majstora je poskupela i sada iznosi 60 do 70 evra. Tako za presvlačenje jednog kreveta treba izdvojiti od 14.000 do 16.000 dinara minimalno - otkriva majstor.