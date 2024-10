Met Kalkins, šef kompanije Appian, dva puta je odbio šansu da postane multimilioner . To su bile dobre odluke, jer je čovek sada milijarder.

- Bile su to moje dvadesete, činilo se kao da možeš da odeš od jednog bogatstva i jednostavno nađeš drugo - priseća se izvršni direktor Appian-a za Fortune. - Razlog zašto sam to napustio je taj što sam želeo da imam društveni uticaj umesto finansijskog. mi nije bio najvažniji. Zaista sam želeo priliku da pokažem šta mogu, i osećao sam da bih, ako bih osnovao svoju firmu, mogao imati i veći kulturni uticaj, pored finansijskog uticaja, i to mi je bilo izuzetno važno.