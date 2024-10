Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Smart Kolektiv su, zajedno sa Forumom za odgovorno poslovanje, prošle godine prvi put dodelili ovu nagradu i to kompanijama koje su usmerene na stvaranje radnog okruženja u kom svi zaposleni imaju jednake mogućnosti za napredovanje i osećaju se uključeno i prihvaćeno u svim sferama rada.

- Veoma smo ponosni što su prepoznati naši kontinuirani napori i inicijative u oblasti inkluzije. Naš kolektiv neprestano teži stvaranju i podržavanju radnog okruženja u kojem se svaki glas čuje, dok istovremeno kreiramo sredinu koja ohrabruje i motiviše svakog pojedinca da napreduje. Inkluzija za nas nije samo stavka u strategiji – to je vrednost koju živimo svakog dana. Nastavićemo da našim kolegama pružamo bezbedno radno okruženje gde svako može da bude autentičan, unapređujući inkluzivne prakse u našoj organizaciji - izjavio je Marko Babić, potpredsednik za ljudske resurse i organizacioni razvoj i član izvršnog odbora Delhaize Serbia.

- Za nas u kompaniji IKEA Srbija, sve počinje od naše vizije da stvorimo bolju svakodnevicu za što više ljudi. To podrazumeva i stvaranje inkluzivnog radnog okruženja, gde se svaki zaposleni oseća dobrodošlo i poštovano. Za nas, to je prioritet broj jedan. Drago nam je što je to i prepoznato, jer verujemo da je saradnja između privrede i civilnog sektora ključna za stvaranje bolje svakodnevice za sve - izjavila je Emina Mujkanović iz kompanije IKEA Srbija i dodala: