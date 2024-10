Jedna pročitana studija o štetnosti plastike od koje je napravljena kašičica za mešanje kafe za jednokratnu upotrebu, jedan kum koji baš voli da gricka te kašičice, jedan ekonomista i njegovo porodično poreklo u prehrambeno-pekarskoj industriji i – u jednom malom banatskom mestu nastala je jestiva kašičica My spoon koja, kao što to obično kod nas biva, prvo postigne upeh u svetu, a onda privuče pažnju domaće javnosti. Upravo ova kašičica, kao i istoimena firma iz malog banatskog mesta čiji je ona proizvod, dospela je ovih dana u pažnju evropske ugostiteljske javnosti jer će baš ta kašičica uskoro da se nađe u Ferarijevim servisima i salonima automobila, uz kafu i čaj dok se sa servisa (ili "trake") čeka luksuzni ljubimac.

A ta priča sa Ferarijem, sudeći po rečima direktora ove kompanije iz Banatskog Karlovca, Leona Carana, nije došla slučajno, niti preko noći. Ali priča o kašičici jeste.

- Vlasnik naše firme Petar Radulović, inače ekonomista po obrazovanju i dugo godina u svetu solarnih elektrana, video je svog kuma na druženju uz kafu kako grize tu kašičicu. I rekao mu je: Nemoj to da radiš – štetna je ta plastika, a kum mu je odgovorio: Pa dobro, napravi mi jestivu. I koliko god to bilo smešno u tom trenutku, posle su se karte poklopile. Onda se Petar obratio meni pošto sam pravnik, u smislu da se raspita kako tu stoji regulativa, kakvi su propisi. I pošto je Evropska unija zabranila tu jednokratnu plastiku, rekao sam mu da je idealno vreme da pokrenemo taj proizvod – kaže Leon u razgovoru za eKapiju.

Kinezi procenili da je investicija neisplativa

Onda su taj proizvod, koliko je to moguće, zaštitili pred domaćim i međunarodnim organima, a onda krenuli i da prave fabriku. Tim povodom su se obratili i jednoj kineskoj firmi, ali su oni procenili da bi taj proizvodni pogon, odnosno njegovo projektovanje i izrada, bili potpuno neisplativi i uopšte nisu bili zainteresovani. A pošto je vlasnik My spoon-a, kao što rekosmo, dugo u svetu projektovanja i izgradnje solarnih elektrana, on se onda obratio stručnjacima svoje matične firme i oni su, na kraju, napravili taj pogon.

- Pogon je napravljen 2021. godine i tada je sa trake izašla prva naša jestiva kašičica – dodaje Leon.

Koliko ih je sve to zajedno koštalo, oni danas, kako Leon kaže, i ne podvlače crtu jer bi se, kako kaže, odmah demotivisali. Svesni su, dodaje, da je ovo posao u koji mora da se ulaže i to je jednostavno tako. Inače, danas ih u My Spoon-u ima osmoro zaposlenih, a osim Petra, niko pre nije imao dodirnih tačaka sa ovom industrijom. Danas njihov proizvod koriste širom Evrope, pa i do Amerike.

Strano oberučke prihvatamo, domaće odbijamo

S obzirom na takvu situaciju i uspeh na inostranom tržištu, bilo bi očekivano da ove kašičice već dobro poznajemo i na našem tržištu, međutim, prema rečima našeg sagovornika, u My spoon-u su se vrlo brzo upoznali sa sistemom neplaćanja od strane nekih domaćih distributera, te su se brzo po pokretanju proizvodnje okrenuli inostranstvu. Između ostalog, tamo, prema njegovim rečima, imaju i veću svest o zaštiti životne sredine, a nekako i naš narod, kako kaže Leon, oberučke prihvata sve što je strano, a domaće proizvode odbija.

- Prvi kupci, zahvaljujući nekom privatnom poznanstvu, bili su iz Slovenije, a onda malo pomoću marketinga, malo posrednim poznanstvima i danas lakše možemo da nabrojimo u koje zemlje u Evropi ne izvozimo, nego u koje izvozimo – kaže Leon.

I bez izlaganja, uspeh na sajmu u Milanu

Između ostalog, do nekog broja klijenata su došli i tako što su otišli na veliki sajam ugostiteljstva Host u Milanu, gde nisu bili izlagači jer su za to, kako kaže Leon, cifre astronomske, ali su ipak uspeli da predstave svoj proizvod idući od štanda do štanda, a i da usput pokupe značajne informacije i kontakte.

Proizvod i za vegane