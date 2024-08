MARINA NA OČEVINI POSADILA ŠTO DOTAD U TIMOČKOJ KRAJINI NIKO NIJE NI VIDEO! Sad joj i prerodilo, evo šta gaji i šta radi s tim

Kada je Marina Kostić Stefanović, preduzetnica radoznalog duha, pre 12 godina na očevini zasadila što u Timočkoj Krajini niko dotad nije gajio, verovatno nije ni sanjala da će joj biznis sa ovom biljkom tako dobro ići od ruke.

A sad, više od decenije kasnije, Marini je njen zasad i prerodio! Pod ovim bobičastim voćem ima pola hektara, a rod je ove godine bolji nego ikad.

foto: Zamedia/Youtube Printscreen

Ona je pionir u gajenju aronije u Timočkoj Krajini a postavila je i sistem navodnjavanja pa je i ove godine rod rekordan - 4,5 tona i pored velike suše.

Berba traje dve nedelje a ima i do 7 berača koji mogu da naberu i do 40 kilograma dnevno jer se bere samo od 6 ujutru do pola 12 pošto joj, kažu smeta sunce.

I Marinin otac je među beračima iako je u devetoj deceniji. U prvi mah je bio nepoverljiv prema nepoznatoj biljci a sad mu se osladila pa voli sokove od nje, a voli i bobice onako da pojede jer su, kako kaže, lekovite.

foto: Zamedia/Youtube Printscreen

Marina najviše pravi sok, džem, slatko a zavisno od godine i rakiju, vino, liker...

Kurir.rs/Zamedia