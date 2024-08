VLADIMIR I IVAN PAPRIKU UZGAJALI PO SVOME I PREZADOVOLJNI SU REZULTATIMA: Nisu koristili stare metode, a očekuju veliki rod

Bespovratnu finansijsku pomoć za inovaciju, u iznosu od 20.000 franaka, od Vlade Švajcarske, a uz podršku naučno-tehnoloških parkova Srbije, mladi preduzetnici iz Kruševca Vladimir Šutanovac i Ivan Stupljanin dobili su početkom godine. Nekoliko meseci kasnije u Rasinskom Okrugu vide se i prvi rezultati primene domaćeg smart sistema za automatizaciju poljoprivredne proizvodnje u oglednom plasteniku za proizvodnju paprike.

U ovom slučaju proizvođači se nisu oslanjali na iskustvo i savete poljoprivrednih stručnjaka, već na program koji osim temperature, podataka o kiselosti i kvalitetu zemljišta, meri nivo još desetak važnih elemenata za proizvodnju paprike. Do parametra za proizvodnju se dolazi lako. Klikom na aplikaciju mobilnog telefona.

- U svakom trenutku znam šta treba. Da li treba fosfor, da li treba vlaga da se polije, da li ima višak vlage, da li treba kalijum, da li treba azot? Ovo nam je prvi plastenik probni, planiramo do kraja godine i sledeće godine da odradimo u svih još 22 plastenika i planiramo za otvoreno polje isto - kaže Nebojša Milošević, rukovodilac poljoprivrednog gazdinstva.

U oglednom plasteniku očekuju prinos od 2 i po do 3 kilograma paprike po stabljici. Duplo više nego u ostalim.

- Treba sad da počnemo razvoj automatizacije , kako bi moglo sve ovo što oni, ljudi sad ručno rade, da bude to automatski. I posle toga ćemo mini meteorološku stanicu, čisto i njima znači, da bi imali bolji prinos, da bi mogli da predvide šta će, kad će kiša i ostale stvari - navodi Ivan Stupljanin.

Evidentne su i uštede u đubrivu, repromaterijalu. Nema rasipanja, a greške su svedene na minimum.

- Tako da za neki iznos od od par hiljada evra čovek može da digitalizuje svoje poljoprivredno gazdinstvo, a da pri tom dobije i subvenciju i refundaciju od države - kaže Vladimir Šutanovac.

Na pitanje koliko bi to koštalo da to se to radi sa nekim drugim softverom koji nije domaći proizvod kaže da bi to koštalo bar 5 do 10 puta više.

Softver i moduli u ovom programu su univerzalni. Zamenom senzora može da se primeni u drugim granama poljoprivrede, ali i u industriji.

