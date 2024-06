IMA 102 GODINE, A I DALJE RADI! Ovo su njeni saveti za dug i srećan život - Otkrila šta je NAJVEĆE GUBLJENJE VREMENA

Često, stogodišnjaci kažu da ih njihova svrha u životu održava, zbog čega se neki nikada ne penzionišu. Jedna od njih je i Debora Sekeli (102) koja i dalje vodi svoj fitnes i spa centar i dolazi na posao tri dana u nedelji.

Ona šeta svaki dan, drži se peskatarijanske dijete (ne jede meso izuzev plodova mora) i ceni svoja prijateljstva.

- Moj život je zdrav i strukturiran je da bude zdrav - kaže Sekeli za CNBC Make It.

- Ne pravim izuzetke. Uživam u svom zdravom životu - dodaje.

Evo nekoliko saveta koje Sekeli ima za dug i srećan život.

Rad vas neguje

- Bila bih veoma, veoma tužna da ne osećam da pomažem ljudima da imaju bolji život - kaže Sekeli.

Priča da svakog jutra voli da posedi i popriča sa ljudima koji su njeni gosti.

- Oni su srećni i ja sam srećna - poručuje.

O pažljivosti i zahvalnosti

Debora priča da nikada ne staje, već praktikuje "meditranje u akciji".

- Moj život je meditacija. Ne (fokusiram se) na negativno.

O prijateljstvu

Računa samo ona prijateljstva koji će na vaš poziv upomoć za pet minuta biti u autu.

- Prijateljstvo je razumevanje svojih prijatelja, pomagati im. Znate, preporučujemo dobre knjige, filmove, stvari koje možemo da uradimo zajedno.

O žaljenju

I možda i najvažniji Deborin savet je da nikada nije gledala unazad.

- Gledam napred. Ne kažem: "Oh, pa, voleo bih da mogu to ili ono". To je igra. To mi ne daje nikakvu snagu, nikakvu energiju. Radije bih pročitala knjigu nego da se osvrnem unazad. To je totalno gubljenje vremena. Ne možete ništa da uradite povodom toga, učinjeno je. Radujte se i radujte se stvarima koje želite.

O sanjanju

Naposletku, sanjajte kaže Debora.

- Nemojte ostati bez snova. Neka vaši snovi teku. I ostvarite što više onih koji su izvodljivi i imajte prijatelje da se pridruže tim snovima. Mnogo je zabavnije sa njima.

(Kurir.rs/Telegraf Biznis/Preneo: Đ. M.)